Васильев о Кубке МЛКБ: «Это историческое событие для развития биатлона. Глядишь, наступят времена, когда будут участвовать ныне недружественные страны»

Теги сборная Германии сборная Германии жен сборная Норвегии сборная Норвегии жен Дмитрий Васильев Международная лига клубного биатлона Биатлон

Дмитрий Васильев назвал Кубок МЛКБ историческим событием для развития биатлона.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске проходит первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) с участием россиян и белорусов.

«Я ожидал, честно говоря, худшего. Многие опасались, все подразумевали, что соревнования будут менее масштабными, но мы были приятно удивлены проведению первого дня. Блин не получился комом! Может быть, это [прозвучит] слишком пафосно, но это историческое событие для развития биатлона. Мы будем и дальше развивать формат.

Глядишь, наступят времена, когда в нашем формате будут участвовать ныне недружественные страны. Надеюсь, эти страны когда‑нибудь станут дружественными. Почему бы норвежцам и немцам не поучаствовать в наших соревнованиях?» – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

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1 комментарий

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Viks
Это разовое событие. Никакого отношения к клубному спорту, гонка индивидуалов. --- Чьи деньги, Зин?
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