Васильев о Кубке МЛКБ: «Это историческое событие для развития биатлона. Глядишь, наступят времена, когда будут участвовать ныне недружественные страны»

Дмитрий Васильев назвал Кубок МЛКБ историческим событием для развития биатлона.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске проходит первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) с участием россиян и белорусов.

«Я ожидал, честно говоря, худшего. Многие опасались, все подразумевали, что соревнования будут менее масштабными, но мы были приятно удивлены проведению первого дня. Блин не получился комом! Может быть, это [прозвучит] слишком пафосно, но это историческое событие для развития биатлона. Мы будем и дальше развивать формат.

Глядишь, наступят времена, когда в нашем формате будут участвовать ныне недружественные страны. Надеюсь, эти страны когда‑нибудь станут дружественными. Почему бы норвежцам и немцам не поучаствовать в наших соревнованиях?» – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

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