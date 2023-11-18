Кристина Резцова: «Несмотря на 10-е место, настолько классно на душе, что я снова соревнуюсь. Атмосфера на турнире очень приятная»

Кристина Резцова заявила, что у нее хорошие впечатления от возвращения на старты.

заняла 10-е место в масс-старте лиги клубного биатлона.

«Мое возвращение для меня классно проходит, потому что сегодня первый старт. Несмотря на 10-е место, мне настолько классно на душе, что я снова соревнуюсь. Надеюсь, это одно из худших мест в этом сезоне.

Турнир очень классный. Болельщиков не так много, но сама атмосфера – можно сказать, международного формата – очень приятная. И борьба сегодня – вы сами все видели, достаточно народа конкурентоспособного уже в начале сезона.

Что касается меня, я в последний момент вообще узнала об этом старте – уже только из интернета прочитала. Просто спросила у Виталия Викторовича (Норицына), стоит ли бежать?

Он сказал: ну ради разгона, ради тренировочных стартов – почему бы нет? Лучшая тренировка – это соревнования. Я сюда ехала тренироваться и получать удовольствие.

Я себя настраиваю на каждую гонку, что я буду лучше и лучше. Но, наверное, будем честны – в хорошем стабильном самочувствии, думаю, буду после Нового года», – сказала призер Олимпиады-2022 в эфире «Матч ТВ».