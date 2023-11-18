Кристина Резцова: «Несмотря на 10-е место, настолько классно на душе, что я снова соревнуюсь. Атмосфера на турнире очень приятная»

Теги сборная России жен Кристина Резцова Международная лига клубного биатлона Биатлон

Кристина Резцова заявила, что у нее хорошие впечатления от возвращения на старты.

Резцова заняла 10-е место в масс-старте Международной лиги клубного биатлона. 

«Мое возвращение для меня классно проходит, потому что сегодня первый старт. Несмотря на 10-е место, мне настолько классно на душе, что я снова соревнуюсь. Надеюсь, это одно из худших мест в этом сезоне.

Турнир очень классный. Болельщиков не так много, но сама атмосфера – можно сказать, международного формата – очень приятная. И борьба сегодня – вы сами все видели, достаточно народа конкурентоспособного уже в начале сезона.

Что касается меня, я в последний момент вообще узнала об этом старте – уже только из интернета прочитала. Просто спросила у Виталия Викторовича (Норицына), стоит ли бежать?

Он сказал: ну ради разгона, ради тренировочных стартов – почему бы нет? Лучшая тренировка – это соревнования. Я сюда ехала тренироваться и получать удовольствие.

Я себя настраиваю на каждую гонку, что я буду лучше и лучше. Но, наверное, будем честны – в хорошем стабильном самочувствии, думаю, буду после Нового года», – сказала призер Олимпиады-2022 в эфире «Матч ТВ».

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3 комментария

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Биатлонная зима
10 место для начала сезона после пропуска после рождения 2 - х детей совсем хорошо для Крис
+2
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+2
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Oksana bask
а куда уже делся мой безобидный комментарий!!
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Grigoriy_Kulikov
С АЬАЯ
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