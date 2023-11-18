Кристина Резцова: «Вторые роды и сама беременность прошли чуть тяжелее, отсюда – травмы. Сейчас я только-только набираю форму»

Биатлонистка Кристина Резцова рассказала об ожиданиях от нового сезона.

Резцова вернулась к соревнованиям после рождения второго ребенка в марте.

– Определенное место в общем зачете будет важно по итогам сезона?

– Не думаю о том, какое место займу в общем зачете. Готовлюсь к Спартакиаде и чемпионату России, это больше точечная подготовка. Можно громко заявлять, что борюсь за «тотал», но это не так.

Прежде всего, хочу быть довольна своей работой. Отдельно в стрельбе, в технике, в скорости, в мощности, чтобы я смогла сложить это в единой целое и получить результат. Не задумываюсь о личных местах в зачете.

– Ты хочешь превзойти собственные результаты, которые были до рождения второго ребенка?

– Чтобы их превзойти, нужно вернуться на международную арену, ха-ха. Конечно, хочется вырасти с того, чем я закончила. Меня интересуют больше не места, а свои качества: вырасти в той же стрельбе, в которой я не добрала в олимпийском сезоне, в техническом плане и во многом другом.

Мне интересно достичь той отправной точки, которая была в олимпийском сезоне, и от нее толкаться выше. Думаю, что это будет не в этом сезоне, а в следующем.

Громко будет сказать, это сезон будет проходящим, но он будет для того, чтобы пощупать себя и понять, насколько много у меня резерва после рождения двоих детей.

Вторые роды и сама беременность прошли чуть тяжелее, отсюда и травмы. Все это в сумме выливается в то, что я сейчас только-только набираю форму.

Посмотрим, насколько у меня хватит здоровья, насколько хватит терпения. Но пока есть силы и мотивация, значит, еще побегаем! – сказала двукратный призер Пекина-2022.