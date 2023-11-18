Елизавета Каплина: «На последней стрельбе замешкалась и допустила промах. Хорошая борьба в начале сезона, все заряжены, было круто»

Елизавета Каплина прокомментировала свой результат в масс-старте Кубка МЛКБ.

Биатлонистка заняла третье место. Победу одержала , второй стала белоруска .

«Мы начали работать с первого круга – никого не ждали. Так втроем и пошли на финиш. Было такое у меня в голове, что первую стрельбу надо очень четко и чисто отстрелять. Чтобы потом два круга наращивать темп.

И у нас получилось втроем, и мы начали убегать с каждым метром все дальше. Это дало уверенность на стрельбу. Я думала так – наверное, можно раз ошибиться. А потом: нет, нельзя ошибаться.

Получилось два раза ошибиться, на последней стрельбе я чуть-чуть замешкалась и допустила промах. Но такая хорошая борьба в начале сезона, все заряжены, было прям круто.

На последнем круге мне сказали, какое отставание, я видела и на табло, и Сола была рядом. Но был момент: я еду и не могу к ним приблизиться. Все заряжены уже, начали последний круг топить.

Я уже начинала уставать немного. Я понимаю, что могу бороться, но девчонки все на ноге, все заряжены, так что сейчас это трудновато сделать», – сказала в эфире «Матч ТВ».

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