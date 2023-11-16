Дмитрий Губерниев: «Обиженный пассажир из СБР выступил против турниров нашей страны. Так ненавидеть российский спорт может только ярко выраженный моральный урод»

Дмитрий Губерниев рассказал об «обиженном пассажире» из руководства СБР.

«Тут один обиженный пассажир из руководства СБР (Союза биатлонистов России – Sports.ru) выступил против турниров, которые организует наша страна для поддержки спорта и спортсменов!

Так откровенно ненавидеть российский спорт, биатлонистов и болельщиков может только ярко выраженный моральный урод…

Поздравляю дружную команду Виктора Майгурова! Молодцы!» – написал комментатор Дмитрий Губерниев в телеграм-канале.

«Моральный урод из руководства СБР, очевидно, против соревнований, которые намерена проводить наша страна! Против Игр БРИКС, Игр дружбы, против клубных биатлонных стартов!

Я правильно понимаю, что это позиция и всего СБР? Наш биатлонный союз поддерживает МОК? Томаса Баха? Объясните свою позицию, СБР…» – добавил Губерниев.

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