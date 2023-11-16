Дмитрий Губерниев: «Обиженный пассажир из СБР выступил против турниров нашей страны. Так ненавидеть российский спорт может только ярко выраженный моральный урод»

Теги Союз биатлонистов России МОК Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров Томас Бах Игры БРИКС Игры дружбы Биатлон

Дмитрий Губерниев рассказал об «обиженном пассажире» из руководства СБР.

«Тут один обиженный пассажир из руководства СБР (Союза биатлонистов России – Sports.ru) выступил против турниров, которые организует наша страна для поддержки спорта и спортсменов!

Так откровенно ненавидеть российский спорт, биатлонистов и болельщиков может только ярко выраженный моральный урод…

Поздравляю дружную команду Виктора Майгурова! Молодцы!» – написал комментатор Дмитрий Губерниев в телеграм-канале.

«Моральный урод из руководства СБР, очевидно, против соревнований, которые намерена проводить наша страна! Против Игр БРИКС, Игр дружбы, против клубных биатлонных стартов!

Я правильно понимаю, что это позиция и всего СБР? Наш биатлонный союз поддерживает МОК? Томаса Баха? Объясните свою позицию, СБР…» – добавил Губерниев.

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13 комментариев

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Cruel Snake
Под это описание очень подходит сам Губерниев. Как с себя срисовал
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Антон Александров
Даже моральное уродство Губерниева отражается в зеркале.
+10
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fbd
Ростовцев про него ни слова не сказал вообще, а этот покемон начал оскорблять и все стороны майонезом брызгать. Да и еще и решил прикинуться турбопатриотом.
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Oleg Olegov
Почему он постоянно оскорбляет людей, а его до сих пор никто не засудил и не покоцал?
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Варлампий Варлампий
Предложи ты ему выйти раз на раз, что вы как телки судачите в энторнетах
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arisstopane
забавно
как фанаты "родины по-шевчуку",
а губерниев такой с головы до пят, скачущих на путингах,
приписывают себе права собственности на выражения мнений спортсменов, болельщиков и чего греха таить - россии!
губы протри)
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Beloded2007
Не зажили ещё раны у Губерниева после встречи с Ростовцевым
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rdyabin@icloud.com
Хотел бы вытереть о него ноги
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Melnikov1968
Этот человек ведёт какие-то семинары по ораторскому мастерству. Ведёт себя как гопник . Как у него можно чему-то учиться? Речь шпаны из подворотни. Когда же ему начистят физиономию? Ограниченный тип с поганым языком.
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Ирен Ша
СБР давно проверить пора и*
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Oleg Pepel
Кто дал право этому дяденьке так говорить? ))
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Тыр Пырыч
Губер В С Е Г Д А был чмо.
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Сергей
Да, ты я вижу, холоп, не уймешься!
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