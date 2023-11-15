Пак о словах Бьорндалена про допуск россиян: «Думаю, его не услышат в IBU. Абсолютно не имеет значения, какая фамилия спортсмена»
В Союзе биатлонистов России прокомментировали слова Бьорндалена о допуске россиян.
«Надеюсь, все вернется на круги своя, и у россиян и белорусов снова появится возможность соревноваться», – заявил восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону.
«Думаю, что его не услышат в IBU. Все настолько политизировано, что мнение отдельных спортсменов, даже если это не один, а несколько, никто не услышит.
Абсолютно не имеет значения, какая фамилия спортсмена», – сказал исполнительный директор СБР Александр Пак.
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