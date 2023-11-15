Пак о словах Бьорндалена про допуск россиян: «Думаю, его не услышат в IBU. Абсолютно не имеет значения, какая фамилия спортсмена»

В Союзе биатлонистов России прокомментировали слова Бьорндалена о допуске россиян.

«Надеюсь, все вернется на круги своя, и у россиян и белорусов снова появится возможность соревноваться», – заявил восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону.

«Думаю, что его не услышат в . Все настолько политизировано, что мнение отдельных спортсменов, даже если это не один, а несколько, никто не услышит.

Абсолютно не имеет значения, какая фамилия спортсмена», – сказал исполнительный директор СБР Александр Пак.