Резцова и Нигматуллина заявлены на Кубок Международной лиги клубного биатлона
Резцова и Нигматуллина выступят на Кубке Международной лиги клубного биатлона.
Об этом сообщил исполнительный директор лиги Валерий Польховский.
Прошлый сезон Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина пропустили из-за декретного отпуска.
«Нигматуллина и Резцова заявлены. По их допуску вопросов никаких не было, девочки готовятся», – сказал Польховский.
Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет 18-19 ноября в Ханты-Мансийске.
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