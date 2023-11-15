Резцова и Нигматуллина заявлены на Кубок Международной лиги клубного биатлона

Теги Валерий Польховский сборная России жен Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Кристина Резцова ТАСС Международная лига клубного биатлона Биатлон

Резцова и Нигматуллина выступят на Кубке Международной лиги клубного биатлона.

Об этом сообщил исполнительный директор лиги Валерий Польховский.

Прошлый сезон Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина пропустили из-за декретного отпуска. 

«Нигматуллина и Резцова заявлены. По их допуску вопросов никаких не было, девочки готовятся», – сказал Польховский.

Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет 18-19 ноября в Ханты-Мансийске. 

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