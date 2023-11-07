Резцова и Нигматуллина могут выступить на Кубке Международной лиги клубного биатлона

Польховский рассказал о подготовке к Кубку Международной лиги клубного биатлона.

Соревнования с участием российских и белорусских биатлонистов пройдут 18-19 ноября в Ханты-Мансийске.

«Подготовка идет давно, трасса готова. На сегодняшний день собираем информацию по спортсменам, желающих много, обсуждаем дальнейшую перспективу, все идет по плану.

Всех интересует принцип комплектования: группы по 60 человек, учитываются итоги прошлого сезона, участие в Кубке России, также будем учитывать Кубок Содружества.

Но рассматриваются и те спортсмены, которые по разным обстоятельствам не выступали, например, Ульяна Нимгатуллина, возможно, Кристина Резцова.

Все лидеры, особенно в мужской группе, заявились, у девочек идут обсуждения», – сказал исполнительный директор Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) Валерий Польховский.

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