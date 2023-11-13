Анна Сола: «Не сказала бы, что мы готовимся именно к Кубку МЛКБ, но, конечно, хочется завоевать миллион. Попасть хотя бы в призы»

Белоруска Анна Сола поделилась ожиданиями от выступления на Кубке МЛКБ.

Кубок Международной лиги клубного биатлона с участием российских и белорусских спортсменов пройдет 18-19 ноября в Ханты-Мансийске.

«В Раубичах прошли старты, я стрельнула там все «на ноль». Бойтесь, ха-ха. По скорости сравнили, было неплохо, но это было летом, нужно смотреть зимние старты. Необходимо на протяжении всего сезона держать форму.

Не сказала бы, что мы готовимся именно к Кубку МЛКБ, но, конечно, хочется завоевать миллион. Попасть хотя бы в призы», — сказала в эфире программы «Громко».