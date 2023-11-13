Каплина о Кубке МЛКБ: «Если выиграю миллион, закину все на ипотеку, на ремонт»

Теги сборная России жен Елизавета Каплина Матч ТВ Международная лига клубного биатлона Биатлон

Елизавета Каплина рассказала, на что потратит призовые в случае победы на Кубке МЛКБ.

Кубок Международной лиги клубного биатлона с участием российских и белорусских спортсменов пройдет 18-19 ноября в Ханты-Мансийске.

11 ноября Каплина заняла второе место в гонке на 5 км свободным стилем на контрольной тренировке в Ханты‑Мансийске, уступив лыжнице Веронике Степановой.

— Я не была настроена на такой результат, проболела, не было много работы. Артем Евгеньевич (Истомин) сказал, что буду набирать от старта к старту. Надеюсь, что выйду на пик к Спартакиаде.

Девчонки первый раз пробежали, у них были интересные эмоции. По сравнению с биатлоном совсем другое мышление, настрой на гонки. Переключение и в голове, и эмоционально. Всем понравилось, все были воодушевлены.

— До какой суммы дойдешь в гонках «Кто хочет стать миллионером»?

— Конечно, все настроены бежать максимально быстро и максимально точно стрелять. Обидно, что за второе место сразу наполовину меньше. Сейчас ходом чувствую себя неплохо. Посмотрим, что будет со стрельбой.

— Если выиграешь миллион, что сделаешь?

— Закину все на ипотеку, на ремонт, — сказала Каплина в эфире программы «Громко».

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