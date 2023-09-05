Куклина о тренировках в Сочи: «Живу последние 3 дня «на сумке». Чтоб была готова уехать с высоты в любой момент»

Лариса Куклина заявила, что ее самочувствие в Сочи оставляет желать лучшего.

Ранее биатлонистка сообщала, что с трудом переносит высотные условия.

«Примерно вот так я живу последние 3 дня, на сумке, так сказать. Чтоб была готова уехать с высоты в любой момент.

Самочувствие желает лучшего... Но временами отпускает и я вновь думаю, что можно сумку распаковать», – написала спортсменка в сторис.