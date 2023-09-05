Куклина о тренировках в Сочи: «Живу последние 3 дня «на сумке». Чтоб была готова уехать с высоты в любой момент»

Теги сборная России жен фото Лариса Куклина Биатлон

Лариса Куклина заявила, что ее самочувствие в Сочи оставляет желать лучшего.

Ранее биатлонистка сообщала, что с трудом переносит высотные условия.

«Примерно вот так я живу последние 3 дня, на сумке, так сказать. Чтоб была готова уехать с высоты в любой момент.

Самочувствие желает лучшего... Но временами отпускает и я вновь думаю, что можно сумку распаковать», – написала спортсменка в сторис.

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5 комментариев

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Cube Litening C:68X
Что за красная штуковина? 😁
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Александр Гороховик
Ответ Cube Litening C:68X
Что за красная штуковина? 😁
Валик для йоги.
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Gondeira
Ответ Oksana bask
бедняга! в Сочи ей плохо! ну да..Европа была поприятней
В европе тоже было не айс. Большинство КМшных этапов там проходит тоже в среднегорье, а там Кукла - не бегун.
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bgpa8q4q7k
Ответ Gondeira
В европе тоже было не айс. Большинство КМшных этапов там проходит тоже в среднегорье, а там Кукла - не бегун.
Она нигде не бегун, увы.
Хоть за Ларису и болею
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