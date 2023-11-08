Нуждов об Олимпиаде-2026: «Шансы попасть есть всегда, вопрос в том, насколько они велики. На мой взгляд, не очень»

Теги сборная России сборная России жен Олимпийская сборная России Алексей Нуждов Международная лига клубного биатлона Биатлон

Алексей Нуждов оценил шансы россиян выступить на Олимпийских играх-2026.

Соревнования пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Шансы попасть есть всегда, вопрос в том, насколько они велики. На мой взгляд, не очень, скорее нет, чем да.

Если там будут такие же критерии, которые предлагают нашим спортсменам сейчас, то каждый должен решать сам, ехать или нет, насколько эти условия приемлемы.

Но и не стоит забывать, что любой наш спортсмен – это гражданин нашей страны», – сказал член правления Международной лиги клубного биатлона и глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

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1 комментарий

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Биатлонная зима
Никто не знает , что будет в 2026 году.
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