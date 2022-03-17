Тихонов об отстранении СБР: «Как говорил Бисмарк, я знаю сто вариантов, как выгнать русского медведя из берлоги, но не знаю ни одного, как загнать его обратно»

Четырехкратный олимпийский чемпион отреагировал на заявление Международного союза биатлонистов (IBU) о начале процедуры отстранения биатлонистов России (СБР).

«Этот состав конгресса IBU самый безграмотный в истории. Мне будет интересно посмотреть на них, когда в ближайшем будущем политическая обстановка наладится и будут приостановлены санкции. Они слишком торопятся. Ближе к конгрессу, думаю, появится очень интересная информация, которая будет неприятна для IBU.

Я говорил, что в этом исполкоме правят балл русофобы, такие как и Джим Каррабре. Я бы на месте не торопился до конгресса с громкими заявлениями. Уменьшаются его шансы стать не только президентом IBU, но даже членом конгресса. Есть моменты, которые на конгрессе будут преподнесены.

Что касается Олле Далина, то впервые в истории мирового биатлона президента не было видно весь его срок. Кроме вручения цветов и медалей, он не сделал ничего. Абсолютный ноль.

Иржи я бы советовал не спешить с резкими выводами. Чехам, словакам и словенцам торопиться не стоит. Как говорил Бисмарк, я знаю сто вариантов, как выгнать русского медведя из берлоги, но не знаю ни одного, как загнать его обратно», – сказал Тихонов.

IBU начал процедуру отстранения СБР. Решение по участию российских биатлонистов в соревнованиях следующего сезона примут не раньше сентября