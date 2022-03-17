Тихонов об отстранении СБР: «Как говорил Бисмарк, я знаю сто вариантов, как выгнать русского медведя из берлоги, но не знаю ни одного, как загнать его обратно»

Теги Александр Тихонов сборная России Союз биатлонистов России IBU Джим Каррабре Макс Кобб Олле Далин Иржи Гамза Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на заявление Международного союза биатлонистов (IBU) о начале процедуры отстранения Союза биатлонистов России (СБР).

«Этот состав конгресса IBU самый безграмотный в истории. Мне будет интересно посмотреть на них, когда в ближайшем будущем политическая обстановка наладится и будут приостановлены санкции. Они слишком торопятся. Ближе к конгрессу, думаю, появится очень интересная информация, которая будет неприятна для IBU.

Я говорил, что в этом исполкоме правят балл русофобы, такие как Макс Кобб и Джим Каррабре. Я бы на месте Иржи Гамзы не торопился до конгресса с громкими заявлениями. Уменьшаются его шансы стать не только президентом IBU, но даже членом конгресса. Есть моменты, которые на конгрессе будут преподнесены.

Что касается Олле Далина, то впервые в истории мирового биатлона президента не было видно весь его срок. Кроме вручения цветов и медалей, он не сделал ничего. Абсолютный ноль.

Иржи я бы советовал не спешить с резкими выводами. Чехам, словакам и словенцам торопиться не стоит. Как говорил Бисмарк, я знаю сто вариантов, как выгнать русского медведя из берлоги, но не знаю ни одного, как загнать его обратно», – сказал Тихонов.

IBU начал процедуру отстранения СБР. Решение по участию российских биатлонистов в соревнованиях следующего сезона примут не раньше сентября

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