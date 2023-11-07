Китайские биатлонисты не выступят на турнире в Ханты-Мансийске. Нуждов объяснил это «настоятельной просьбой от IBU»

Теги Андрей Прокунин сборная Китая жен Макс Кобб сборная Китая Алексей Нуждов Биатлон

Китайские биатлонисты не выступят на турнире клубной лиги в Ханты-Мансийске.

Первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МКЛБ) пройдет 18-19 ноября с участием россиян и белорусов.

«Я с утра говорил с главным тренером китайского клуба Андреем Прокуниным. Я официально могу сказать, что китайские спортсмены не примут участия. Это не зависит от нежелания или невозможности. Им поступила вежливая настоятельная просьба от Международного союза биатлонистов (IBU) не принимать участия.

Нам очень отрадно, что IBU очень внимательно следит за нашей деятельностью и за публикациями в российской прессе. Он не только внимательно следит, но и отправляет письма в национальные федерации, пишет, что после этого наступят санкции.

Макс (Кобб, генеральный секретарь IBU – Sports.ru) написал такие письма. Для нас было смешно, что они в Россию и Беларусь пришли – вы хоть и отстранены, но ничего не должны проводить, смысл такой», – сказал член правления лиги и глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

30 комментариев

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IStranger
А как же "создадим свои ОИ, на них приедут полмира, вместе с китайскими братьями нагнем ненавистный Запад"?
+36
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+32
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Red A.
Но как такое может быть? Ведь это же братья. Разве братья могут отказаться от братьев только потому что их попросило какое-то там IBU
+25
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+21
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Сергей Сорока
Получается, и китайцы пляшут под западную дудку!? Это что же, опять кто-то обманул?
+22
-4
+18
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IStranger
Ответ тоторо
они нам не братья
Неужели по тв обманывают нас?
+16
-2
+14
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GLW
наш царь плохо покланялся перед китаем, не Невский 😭😭😭😭
+13
-4
+9
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Ярик01
Что смешного, если проведение международных стартов обычно может быть лишь под эгидой международных федераций. В футболе даже на товарняки согласование ФИФА требуется.
И да, в биатлоне уже это в прошлом году СБР узнало.
+9
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+6
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тоторо
получается это никакие не международные соревнования) междусобойчик между БР и РФ , Кубок содружества под другим названием)))
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Человек_Легенда
Вот так и везде, создадим свою альтернативную олимпиаду, Китай, Индия и вообще вся Азия с Латинской Америкой за нас!
А потом, ой, извините, от IBU, FIFA, IIHF или еще кого пришло письмо, что сыграть с Вами не можем, потому что санкции. Поэтому удачи в вашей олимпиаде с Белоруссией, но дружба - дружбой, а участие в международных стартах - это участие в международных стартах

В целом, ничего удивительного, пока конфликт не кончится, ничего не изменится)
+6
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Сергей Неустроев
Без китайцев обойдемся...деньги то наши...
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omega pepega
северокорейских пригласите или их вождь не отпускает потому что боится что они с трассы в тайгу сбегут
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Oleg65
Надо звать молодых, еще не уставших ветеранов. Для начала.
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ksn 1979
Китайцы теперь тоже не братишки?)
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Madcomposer
Ножвспину!
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papadok
Очевидно, китайцам соревнования формата ИБУ дороже, чем турнир с непонятными перспективами и принадлежностью.
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Atsuktuvas
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
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OnlyDendy
Делали бы как наша власть, а именно скупали уже отставных спортсменов, таких как Симон Фуркад, Санфилиппо, Ландертингер. Люди с именами хотя бы. Зрителям звёзды, организаторам статус, спортсменам деньги и никто за результат не спросит
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Анатолий К
Прокунин тоже на Кубок Мира хочет, к звёздам, любой ценой, как и раньше.
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Илья Савчук
очередной удар миской риса в спину
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dmon82
нож в спину
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Заборостроитель
Ответ dmon82
нож в спину
стержень
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ksn 1979
Ответ Russ Ivan
Насколько законно давление IBU на спортсменов? Или это новая демократичная и значит правильная форма?
На китайцев разве можно надавить?
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