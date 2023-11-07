Китайские биатлонисты не выступят на турнире в Ханты-Мансийске. Нуждов объяснил это «настоятельной просьбой от IBU»

Китайские биатлонисты не выступят на турнире клубной лиги в Ханты-Мансийске.

Первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МКЛБ) пройдет 18-19 ноября с участием россиян и белорусов.

«Я с утра говорил с главным тренером китайского клуба Андреем Прокуниным. Я официально могу сказать, что китайские спортсмены не примут участия. Это не зависит от нежелания или невозможности. Им поступила вежливая настоятельная просьба от Международного союза биатлонистов (IBU) не принимать участия.

Нам очень отрадно, что IBU очень внимательно следит за нашей деятельностью и за публикациями в российской прессе. Он не только внимательно следит, но и отправляет письма в национальные федерации, пишет, что после этого наступят санкции.

Макс (Кобб, генеральный секретарь IBU – Sports.ru) написал такие письма. Для нас было смешно, что они в Россию и Беларусь пришли – вы хоть и отстранены, но ничего не должны проводить, смысл такой», – сказал член правления лиги и глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

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