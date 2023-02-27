СБР о неучастии белорусов в масс-старте: «Свободные 7 мест были предложены представителю сборной Беларуси, но их команда отказалась»

СБР заявил об отказе сборной Беларуси от участия в гонке чемпионата России.

Накануне в Ижевске проходили большие масс-старты, к которым допускается до 60 человек. Женскую гонку пробежали спортсменки из России и Беларуси (в общей сложности 39 участниц), а мужскую – только россияне (53). После этого белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская заявила, что мужчины из ее команды не были допущены по решению судей.

«У женщин заявленных участниц было менее 60, белорусские спортсменки сразу попали в стартовый протокол и на следующий день, в воскресенье, благополучно стартовали. У мужчин заявленных участников было 78 человек, которые были распределены следующим образом: стартовый протокол – 60 спортсменов РФ, резервный список – 10 россиян и 8 спортсменов Республики Беларусь.

Основной стартовый протокол был сформирован в воскресенье, 26 февраля, в соответствии с правилами за два часа до начала гонок. После подтверждения участия в нем остались 53 российских спортсмена. Свободные семь мест были предложены официальному представителю сборной Беларуси, однако белорусская команда от участия в большом масс-старте у мужчин отказалась», – заявили в Союзе биатлонистов России (СБР).

«СБР со своей стороны делает все, чтобы, с одной стороны, соблюсти установленные Министерством спорта РФ нормы, с другой – обеспечить максимальную возможность участвовать во всероссийских соревнованиях для спортсменов из дружественной страны.

Белорусская федерация биатлона знает о существующих правилах и согласилась участвовать во всероссийских соревнованиях по этим правилам», – добавили в СБР.

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