СБР о неучастии белорусов в масс-старте: «Свободные 7 мест были предложены представителю сборной Беларуси, но их команда отказалась»

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СБР заявил об отказе сборной Беларуси от участия в гонке чемпионата России.

Накануне в Ижевске проходили большие масс-старты, к которым допускается до 60 человек. Женскую гонку пробежали спортсменки из России и Беларуси (в общей сложности 39 участниц), а мужскую – только россияне (53). После этого белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская заявила, что мужчины из ее команды не были допущены по решению судей.

«У женщин заявленных участниц было менее 60, белорусские спортсменки сразу попали в стартовый протокол и на следующий день, в воскресенье, благополучно стартовали. У мужчин заявленных участников было 78 человек, которые были распределены следующим образом: стартовый протокол – 60 спортсменов РФ, резервный список – 10 россиян и 8 спортсменов Республики Беларусь.

Основной стартовый протокол был сформирован в воскресенье, 26 февраля, в соответствии с правилами за два часа до начала гонок. После подтверждения участия в нем остались 53 российских спортсмена. Свободные семь мест были предложены официальному представителю сборной Беларуси, однако белорусская команда от участия в большом масс-старте у мужчин отказалась», – заявили в Союзе биатлонистов России (СБР).

«СБР со своей стороны делает все, чтобы, с одной стороны, соблюсти установленные Министерством спорта РФ нормы, с другой – обеспечить максимальную возможность участвовать во всероссийских соревнованиях для спортсменов из дружественной страны.

Белорусская федерация биатлона знает о существующих правилах и согласилась участвовать во всероссийских соревнованиях по этим правилам», – добавили в СБР.

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21 комментарий

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Погладь быка
Еще раз: проходит ОТКРЫТЫЙ чемпинат России. Если вы допускаете беларусов на первые гонки, значит допускайте их до всех гонок. Если вы проводите внутренний междусобойчик, убирайте слово ОТКРЫТЫЙ, и недопускайте иностранных спорстменов с первой гонки. Давайте пригласим российских теннисистов на US Open, дадим им пройти первый круг (если у них получится), а потом скажем им: "Извините, у нас тут только для американцев турнир проводится, вы не дадите американцам в третий круг выйти. Так что давайте до свидания".
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паби
Если открытый ,значит 60 сильнейших откуда бы они ни были .А так ,как это предложили?
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Погладь быка
Станиславский: "Не верю". Зная СБР, предложили когда беларусы уже были в Минске.
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Iuasamotu
Белорусским спортсменам лучше вообще не крутиться возле россиян. Глядишь, ИБУ сжалится и допустит Беларусь к стартам под своей эгидой.
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Andrey Novikov
Ответ Bartez1986
Ну так если знали о такой ситуации, может, какой-то рейтинг надо было составить? Из него исходить. Беларусь то в чём опять виноваты?
Да не в чём они не виноваты. Просто проходит чемпионат РОССИИ, с зачётом РЕГИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ. Для полноправного участия белорусов нужно проводить чемпионат СОДРУЖЕСТВА.
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Dinamik1
Губер потирал руки ведь скандал назревал а вы хотите чтобы было все тип топ.
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Классный руководитель
кто бы мог подумать что лет 15 назад будут такие выражения дружественная и не дружественная страна
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Andrey Novikov
Ответ fewral
Из 78 осталось 53. Это можно было предвидеть и дать несколько мест белорусам.
Читать не умеете?
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Andrey Novikov
Ответ germann64
СБР напомнает наше МО и МИД.Такое же недоразумение.
Да ваша Бербок ваще и этого слова не заслуживает:-) Я не пропускаю её выступлений, всегда весело выступает:-)
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Booligan
По каким причинам тогда оставшиеся 7 мест не были предложены российским спортсменам из резервного списка? Белорусы допустим принципиально отказались, так как лыжи не готовы и так далее, но из 10 резервных россиян наверняка желающие бы нашлись
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Олег Кучтраев
Ответ Ебздрогыч
Забюрократизировали сами себя! Почему нельзя из 60 мест автоматически 8 выделить белорусам? Так хоть формально будут "международные соревнования"!
Это чемпионат России, какие еще нужны формальности
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germann64
СБР напомнает наше МО и МИД.Такое же недоразумение.
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fewral
Из 78 осталось 53. Это можно было предвидеть и дать несколько мест белорусам.
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heivani
раскассировка,. .ули.
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Koulmann
Феерический тупизм, ранжировать по национальному признаку. И это по отношении к стране, где несколько участников вполне на уровне первого состава сборной России!
Типа если места останутся, то участвуйте, так и быть. Куда вам еще деваться.
С таким подходом, дружественных стран будет еще меньше. Соревнуйтесь с Эритреей.
+4
-8
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Bartez1986
Ну так если знали о такой ситуации, может, какой-то рейтинг надо было составить? Из него исходить. Беларусь то в чём опять виноваты?
+4
-5
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гилберт
То есть умудрились обосраться даже там где это было невозможно???
+19
-6
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Koulmann
Люди в СБР меняются, а этот ржачный бардак всегда остается!
+10
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BeastI666I
звучит как новости с СВО. свободные места в окопах были предложены белорусским стрелкам, но они отказались.
+9
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Александр Кудрявцев
Это что с ними не так. Или с нами. Если отказалась
+10
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Ебздрогыч
Забюрократизировали сами себя! Почему нельзя из 60 мест автоматически 8 выделить белорусам? Так хоть формально будут "международные соревнования"!
+4
-7
-3
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