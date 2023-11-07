Васильев о лиге клубного биатлона: «Я бы провел аналогию с КХЛ. Формат очень своевременный, им надо было заниматься лет 10 назад»

Дмитрий Васильев высоко оценил перспективы новой лиги клубного биатлона.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый Кубок Международной лиги клубного биатлона. Ожидается, что там выступят около 120 человек – из России, Беларуси, также возможно участие спортсменов из Китая и Монголии.

«Этот формат очень своевременный. Им надо было заниматься лет 10 назад. Российские и белорусские биатлонисты являются профессионалами. Они должны и выступать, и зарабатывать профессионально.

То, что нас отстранили от международной деятельности – это незаконно. Придет время и будет дана оценка тому, что было сделано международной федерацией. А сделали они много незаконных вещей.

Что спортсмену нужно? Тренироваться и выступать. Выступать хочется на самом высоком уровне. Мы не должны ждать у моря погоды. Я бы провел аналогию этого проекта с КХЛ. Раньше был чемпионат России, и все. Но решили вывести хоккей на другой уровень.

У спортсменов без международной практики проседает мотивация. Что нужно сделать, чтобы опытные спортсмены передали опыт молодым? Ведь когда придет час пик, а он все равно придет, наши спортсмены должны быть на уровне.

Думаю, что тот призовой фонд, который создан благодаря Алексею Нуждову, позволяет быть не просто мотивированным, но и гипермотивированным. Это даст дополнительный толчок для привлечения спонсоров в биатлон. Поможет вывести биатлон на новый качественный уровень. Ситуация сложилась таким образом, что мы должны были ее использовать.

Что из этого получится? Надо понимать, что на первых этапах это не будет так масштабно. Но постепенно мы выйдем на новый уровень. Я только оптимистично смотрю на этот проект. Думаю, что мы все репутационно много приобретем», – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!