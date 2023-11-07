Васильев о лиге клубного биатлона: «Я бы провел аналогию с КХЛ. Формат очень своевременный, им надо было заниматься лет 10 назад»

Теги КХЛ Дмитрий Васильев Алексей Нуждов Международная лига клубного биатлона Биатлон

Дмитрий Васильев высоко оценил перспективы новой лиги клубного биатлона.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый Кубок Международной лиги клубного биатлона. Ожидается, что там выступят около 120 человек – из России, Беларуси, также возможно участие спортсменов из Китая и Монголии.

«Этот формат очень своевременный. Им надо было заниматься лет 10 назад. Российские и белорусские биатлонисты являются профессионалами. Они должны и выступать, и зарабатывать профессионально.

То, что нас отстранили от международной деятельности – это незаконно. Придет время и будет дана оценка тому, что было сделано международной федерацией. А сделали они много незаконных вещей.

Что спортсмену нужно? Тренироваться и выступать. Выступать хочется на самом высоком уровне. Мы не должны ждать у моря погоды. Я бы провел аналогию этого проекта с КХЛ. Раньше был чемпионат России, и все. Но решили вывести хоккей на другой уровень.

У спортсменов без международной практики проседает мотивация. Что нужно сделать, чтобы опытные спортсмены передали опыт молодым? Ведь когда придет час пик, а он все равно придет, наши спортсмены должны быть на уровне.

Думаю, что тот призовой фонд, который создан благодаря Алексею Нуждову, позволяет быть не просто мотивированным, но и гипермотивированным. Это даст дополнительный толчок для привлечения спонсоров в биатлон. Поможет вывести биатлон на новый качественный уровень. Ситуация сложилась таким образом, что мы должны были ее использовать.

Что из этого получится? Надо понимать, что на первых этапах это не будет так масштабно. Но постепенно мы выйдем на новый уровень. Я только оптимистично смотрю на этот проект. Думаю, что мы все репутационно много приобретем», – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

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10 комментариев

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Potapson
Кто бы что не говорил, но спортсменам нужны соревнования, иначе пропадает мотивация. И зарабатывать тоже нужно. Так что если что-то создаётся, а тем более с приличными призовыми, то это можно только приветствовать. А там поглядим что из этого получится
+7
-1
+6
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serg wyxa
Да, норвежцы и французы будут к нам проситься, но мы их не возьмем.
+7
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Николай Глыбочко
Со временем весь мир будет проситься в Нью-Васюки😂
+3
-1
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Жоржиньо Не Вейналдум
Да, эта лига последует примеру КХЛ и также станет лучшей в мире
+3
-2
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ksn 1979
Формат своевременный, но заниматься нужно было им 10 лет назад...
Так он своевременный или опоздал на 10 лет?
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spartakgorky
Спортсмены реально не виноваты, что не могут соревноваться со всеми сильнейшими, пусть для начала хотя бы так. Только бы хватило ума организовать всё на высшем уровне, что бы и зрителям нравилось, а так глядишь и к нам будут проситься (мечтать не вредно=) Правда если и будут проситься, то только ради денег, но Россия же щедрая душа (для гостей только правда...).
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лапти
Задумка, конечно отличная ... Но, подозреваю, что все - это начинание, опять сведется к политике, пиару и прочей грязи.
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ta-tosha
Главное грамот побольше напечатать, мягких игрушек там закупить, медалек с игрушечными кубками. Ну шоб по домашнему все было
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гилберт
Когда был Прохоров и его миллиарды, вот тогда надо было брать инициативу и возможно откалываться, сейчас поздняки. ИБУ очень слабо работает, шансы перетянуть одеяло на себя были хорошие.
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Radik_2.0
Ответ Potapson
Кто бы что не говорил, но спортсменам нужны соревнования, иначе пропадает мотивация. И зарабатывать тоже нужно. Так что если что-то создаётся, а тем более с приличными призовыми, то это можно только приветствовать. А там поглядим что из этого получится
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