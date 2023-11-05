Самуэльссон о возможном переизбрании Баха на третий срок: «Удивлен, что идут такие разговоры. Подобное происходит в России»

Теги сборная Швеции МОК IBU Томас Бах Олле Далин Себастьян Самуэльссон Биатлон

Себастьян Самуэльссон раскритиковал главу МОК Томаса Баха.

В октябре этого года в Международном олимпийском комитете предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха на третий срок. 

В 2021-м главу МОК переизбрали на четырехлетний срок, который, согласно действующей хартии, должен стать для него последним.

«Я очень удивлен, что идут разговоры о снятии временного ограничения для президента МОК.

Если говорить о других местах, где такое происходит, то я думаю о России – о том, что они обходят правила, созданные для того, чтобы обеспечить демократическое функционирование. 

Я считаю, что Томас Бах придерживается линии, которая не является хорошей для спорта – только для него самого и его товарищей», – сказал Самуэльссон.

«Это не уникальный случай в спорте. Все подобные организации привлекают людей, которые хотят получить власть и влияние, а потом сидят там 12 лет и с каждым годом становятся все более коррумпированными. К сожалению, такое бывает часто.

Не могу назвать подходящую кандидатуру на должность главы МОК. Проблема в том, что при нынешней структуре организации для того, чтобы занять эту должность, нужно дружить со всеми и не выделяться, а не быть диссидентом. 

Однако один человек пришел мне на ум. Я думаю, что Олле Далин проделал очень хорошую работу в Международной федерации биатлона (IBU). Он мог бы стать президентом МОК», – сказал шведский биатлонист. 

«Пусть его уже до смерти выберут». Бах не против изменить Хартию, чтобы остаться на третий срок

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36 комментариев

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Иосиф Сталин
Не бережешь ты себя, Самуэльссон... Всё о России думаешь..
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exzi-i
Приплёл
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Юрий Костыгин
Заодно и лизнул.
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Гусеконь
Меркель с 22 ноября 2005 по 8 декабря 2021.
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-3
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Russ Ivan
Демократическое функционирование, это видимо когда игрока увольняют из европейского футбольного клуба за инакомыслие и потом прокурата имеет к нему вопросы...
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Сергей Лепехин
Самуэльсон зациклился на России. А как же Германия с Колем, Меркель, как же Франция с Миттераном
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Антон Киселёв
Сказал верноподданный норвежского Короля
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ stradivari13
как можно говорить о демократии в монархической стране? или швеция республика?
Швеция - демократическая монархия, где король обязан выполнять все решения избранного парламента.
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Александр Калачев
Ответ And-Rover
Что-то не переживала Европа о России в 90-е годы. Было вообще плевать на неё.
Ну вообще едой помогали, как и США
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Гусеконь
Ответ Artem Dzubinho
Интересно, что бы было в России если бы после теракта в Беслане или на Дубровке какой-то футболист поддержал бы Ичкерию. Наверное бы сказали, что не нужно ставить знак равенства между радикальными группировками и обычными жителями Ичкерии.
подскажи где у нас загон для кавказцев, где они живут без права выезда и без человеческих прав?
+2
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stradivari13
как можно говорить о демократии в монархической стране? или швеция республика?
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reteka
Карл XVI Густав 50 лет король Швеции.
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Мистер Уайт
А где третий, там и пятый:)
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АдминБЦ
Смеямость власти - это не когда Стивен Джонсон в кресле меняет Джона Стивенса, а когда меняется государственный курс.

Только в одну постсоветскую эпоху в нашей стране курс менялся шесть раз - 1991, 1993, 2000, 2008, 2014, 2022. Сколько раз он менялся в США или родной Самуэльссону Швеции за последние полвека?
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Melnikov1968
"Ты на кого царская морда намекаешь?" (с)
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And-Rover
Да да, в России все должны поверить что якобы житель европейского сада переживает о России, которая не собирается быть демократией в том виде, которую они видели в 90-е. Не будет этого.
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Александр Сачков
Ограничение количества сроков пребывания у власти имеет к демократии весьма опосредованное отношение.
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waltishin
Ответ Антон Киселёв
Сказал верноподданный норвежского Короля
шведского
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Artem Dzubinho
Ответ Russ Ivan
Демократическое функционирование, это видимо когда игрока увольняют из европейского футбольного клуба за инакомыслие и потом прокурата имеет к нему вопросы...
Интересно, что бы было в России если бы после теракта в Беслане или на Дубровке какой-то футболист поддержал бы Ичкерию.

Наверное бы сказали, что не нужно ставить знак равенства между радикальными группировками и обычными жителями Ичкерии.
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помню джанашия
Ответ Artem Dzubinho
Интересно, что бы было в России если бы после теракта в Беслане или на Дубровке какой-то футболист поддержал бы Ичкерию. Наверное бы сказали, что не нужно ставить знак равенства между радикальными группировками и обычными жителями Ичкерии.
А что в Израиле футболисты высказываются в поддержку Палестине ?
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FilinMD
Ответ Андрей Балабаев
А что он нато не поливал? Этот чудак на букву м призывал отстранить наших спортсменов задолго до 22 года. И какие действия совершила Россия, что не совершали члены нато за последние лет 30?
Уверен, он считает, что НАТО - это сугубо оборонительный союз, и точка.

Глупо от спортсмена ждать что-то более осмысленное
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ Андрей Балабаев
Он швед. А как он Россию бесконечно поливает вопросов не вызывает?
И что, что швед? Россию не за действия Ивана Грозного поливают, а за вполне сегодняшний день.
За поставки нефти Гитлеру для нападения на Францию к примеру, сейчас никто не поливает.
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Андрей Балабаев
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Какое отношение к ней имеет Самуэльсон?
Он швед. А как он Россию бесконечно поливает вопросов не вызывает?
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Макс Крыл
Ну не плачь, не плачь.
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Caledon Hockley
Эталонное приплетение
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