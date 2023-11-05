Самуэльссон о возможном переизбрании Баха на третий срок: «Удивлен, что идут такие разговоры. Подобное происходит в России»

Себастьян Самуэльссон раскритиковал главу МОК Томаса Баха.

В октябре этого года в Международном олимпийском комитете предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха на третий срок.

В 2021-м главу МОК переизбрали на четырехлетний срок, который, согласно действующей хартии, должен стать для него последним.

«Я очень удивлен, что идут разговоры о снятии временного ограничения для президента МОК.

Если говорить о других местах, где такое происходит, то я думаю о России – о том, что они обходят правила, созданные для того, чтобы обеспечить демократическое функционирование.

Я считаю, что Томас Бах придерживается линии, которая не является хорошей для спорта – только для него самого и его товарищей», – сказал .

«Это не уникальный случай в спорте. Все подобные организации привлекают людей, которые хотят получить власть и влияние, а потом сидят там 12 лет и с каждым годом становятся все более коррумпированными. К сожалению, такое бывает часто.

Не могу назвать подходящую кандидатуру на должность главы МОК. Проблема в том, что при нынешней структуре организации для того, чтобы занять эту должность, нужно дружить со всеми и не выделяться, а не быть диссидентом.

Однако один человек пришел мне на ум. Я думаю, что Олле Далин проделал очень хорошую работу в Международной федерации биатлона ( ). Он мог бы стать президентом », – сказал шведский биатлонист.

«Пусть его уже до смерти выберут». Бах не против изменить Хартию, чтобы остаться на третий срок