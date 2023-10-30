«Я была готова к тому, что реакция будет не только положительная». Болельщики раскритиковали Эльвиру Оберг за фото с охоты

Теги сборная Швеции жен Эльвира Оберг Биатлон

Болельщики раскритиковали шведскую биатлонистку Эльвиру Оберг за фото с охоты.

Ранее спортсменка опубликовала у себя в соцсетях фото с ружьем и подстреленной дичью.

«Я показываю то, что мне нравится. Я знала, что реакция на это фото будет разной. Не все понимают культуру охоты, поэтому я была готова к тому, что реакция будет не только положительная. 

Я рассматриваю свои соцсети как площадку, где я хвастаюсь тем, что делаю и что мне нравится. И я не хочу удалять этот пост, но мне пришлось удалить некоторые комментарии», – сказала Оберг. 

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2 комментария

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Agent Smith
Моралисты и лицимеры.
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