Летний биатлон. Чемпионат Швеции. Понсилуома и Брурссон победили в спринтах, Самуэльссон и Эльвира Оберг – 2-е

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Мартин Понсилуома и Муна Брурссон выиграли спринты на летнем чемпионате Швеции.

Летний биатлон

Чемпионат Швеции

Соллефтео

Спринт

Мужчины

1. Мартин Понсилуома – 24.30,1 (1)

2. Себастьян Самуэльссон – 12,5 (2)

3. Пеппе Фемлинг – 33,2 (2)

4. Йеспер Нелин – 1.10,6 (4)

5. Тобиас Арвидсон – 1.27,5 (0)

6. Хеннинг Сьоквист – 1.33,4 (2)

Женщины

1. Муна Брурссон – 22.14,0 (2)

2. Эльвира Оберг – 7,9 (3)

3. Анна Магнуссон – 28,0 (2)

4. Ханна Оберг – 31,1 (3)

5. Николина Линдквист – 51,1 (0)

6. Йоханна Скоттхайм – 52,7 (3)...

9. Стина Нильссон – 1.38,5 (5)

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