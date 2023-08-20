Летний биатлон. Чемпионат Швеции. Понсилуома и Брурссон победили в спринтах, Самуэльссон и Эльвира Оберг – 2-е
Мартин Понсилуома и Муна Брурссон выиграли спринты на летнем чемпионате Швеции.
Летний биатлон
Соллефтео
Спринт
Мужчины
1. Мартин Понсилуома – 24.30,1 (1)
2. Себастьян Самуэльссон – 12,5 (2)
3. Пеппе Фемлинг – 33,2 (2)
4. Йеспер Нелин – 1.10,6 (4)
5. Тобиас Арвидсон – 1.27,5 (0)
6. Хеннинг Сьоквист – 1.33,4 (2)
Женщины
1. Муна Брурссон – 22.14,0 (2)
2. Эльвира Оберг – 7,9 (3)
3. Анна Магнуссон – 28,0 (2)
4. Ханна Оберг – 31,1 (3)
5. Николина Линдквист – 51,1 (0)
6. Йоханна Скоттхайм – 52,7 (3)...
9. Стина Нильссон – 1.38,5 (5)
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