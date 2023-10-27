Тихонов о Маматове: «Ушел из жизни великий спортсмен, великий гражданин, который трудился до последнего и занимал серьезные посты»

Александр Тихонов выразил соболезнования в связи с уходом Виктора Маматова.

«Мои соболезнования, ушел из жизни великий спортсмен, великий гражданин, который трудился до последнего и занимал серьезные посты.

Мы побеждали вместе на двух Олимпиадах 1968 и 1972 годов.

Соболезнования родным и близким, царствие небесное. К великому сожалению, я сейчас на Сахалине и не смогу проститься с Виктором Федоровичем», — сказал .

Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов