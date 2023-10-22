Международный союз биатлонистов выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой

Теги IBU Анфиса Резцова Биатлон

IBU выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой.

«IBU с прискорбием узнал, что скончалась олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и двукратная победительница общего зачета Кубка мира, Резцова была страстно увлечена биатлоном и сделала блестящую карьеру.

Мысли IBU сейчас с семьей и друзьями Резцовой в это трудное время», – говорится в заявлении Международного союза биатлонистов.

Трэштокер – грустная роль ветеранов нашего спорта. Давайте запомним Резцову не такой

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstantin Riga
Что-то я не вижу на сайте IBU никаких "официальных" новостей после 16 октября и никаких октябрьских пресс-релизов вообще.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий