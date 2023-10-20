Светлана Слепцова о смерти Резцовой: «Хочется поддержать Дашу и Кристину. Потерять маму очень больно»

Теги Светлана Слепцова сборная России жен лыжные гонки Анфиса Резцова Дарья Виролайнен Кристина Резцова Биатлон

Светлана Слепцова поддержала семью Анфисы Резцовой после ее смерти.

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжам ушла из жизни в 58 лет. У Резцовой остались четыре дочери, Дарья Виролайнен и Кристина Резцова – действующие биатлонистки.

«Очень и очень жаль… Такая великая биатлонистка, прекрасная мама. Хочу выразить искренние соболезнования семье, Даше и Кристине, им очень тяжело сейчас. Потерять маму очень больно. В прошлом году я сама потеряла маму, знаю, как это непросто. Хочется их поддержать, чтобы они держались вместе.

В своей жизни лично видела Анфису Резцову только раз, она приезжала к нам на Югорский марафон. Мы всегда смотрели ее выступления по телевизору, болели за нее. Ее выступления были всегда яркими как в биатлоне, так и в лыжах. В двух сложных видах спорта она смогла завоевать высшие награды, она – наша легенда», – сказала олимпийская чемпионка Ванкувера-2010.

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х

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2 комментария

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Биатлонная зима
🙏🙏🙏
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RussianKiwi
Соболезную. Очень рано ушла . RIP
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