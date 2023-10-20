Светлана Слепцова о смерти Резцовой: «Хочется поддержать Дашу и Кристину. Потерять маму очень больно»

Светлана Слепцова поддержала семью Анфисы Резцовой после ее смерти.

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжам ушла из жизни в 58 лет. У Резцовой остались четыре дочери, и – действующие биатлонистки.

«Очень и очень жаль… Такая великая биатлонистка, прекрасная мама. Хочу выразить искренние соболезнования семье, Даше и Кристине, им очень тяжело сейчас. Потерять маму очень больно. В прошлом году я сама потеряла маму, знаю, как это непросто. Хочется их поддержать, чтобы они держались вместе.

В своей жизни лично видела только раз, она приезжала к нам на Югорский марафон. Мы всегда смотрели ее выступления по телевизору, болели за нее. Ее выступления были всегда яркими как в биатлоне, так и в лыжах. В двух сложных видах спорта она смогла завоевать высшие награды, она – наша легенда», – сказала олимпийская чемпионка Ванкувера-2010.

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х