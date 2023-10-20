Сергей Чепиков: «Резцова всегда поражала своей энергией и жизнерадостностью, была душой команды»

Сергей Чепиков выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой.

«С Анфисой я был знаком очень давно. Мы были вместе в сборной страны по биатлону.

Она всегда поражала всех своей энергией и жизнерадостностью, была душой команды. У нее был огромный талант в биатлоне.

Я выражаю соболезнования всем родным и близким. Это большая потеря для российского биатлона», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х