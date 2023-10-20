Сергей Чепиков: «Резцова всегда поражала своей энергией и жизнерадостностью, была душой команды»
Сергей Чепиков выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой.
«С Анфисой я был знаком очень давно. Мы были вместе в сборной страны по биатлону.
Она всегда поражала всех своей энергией и жизнерадостностью, была душой команды. У нее был огромный талант в биатлоне.
Я выражаю соболезнования всем родным и близким. Это большая потеря для российского биатлона», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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