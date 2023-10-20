Александр Жуков: «Резцова была очень честным и откровенным человеком, по многим вопросам высказывалась от души»

Теги лыжные гонки Александр Жуков ОКР Анфиса Резцова Биатлон

Александр Жуков отреагировал на смерть Анфисы Резцовой.

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжам ушла из жизни в 58 лет.

«Анфиса Резцова была выдающейся спортсменкой. Помню ее выступления, она бегала намного быстрее всех. Она стала эпохой в мировом спорте.

Анфиса была очень честным и откровенным человеком, по многим вопросам высказывалась от души, спорила, была открытой», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР).

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х

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