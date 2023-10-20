Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова умерла в возрасте 58 лет

Ушла из жизни трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

Бывшей биатлонистке и лыжнице было 58 лет.

На счету Резцовой золото Олимпиады-1988 в лыжных гонках, два золота Олимпийских игр в биатлоне (1992, 1994).

Также она трижды становилась чемпионкой мира по лыжным гонкам, завоевала серебро ЧМ-1992 в биатлоне. Дважды побеждала в общем зачете Кубка мира по биатлону.

У Резцовой четыре дочери, Дарья Виролайнен и Кристина Резцова – действующие биатлонистки.