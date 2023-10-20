Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова умерла в возрасте 58 лет

Теги Анфиса Резцова Биатлон

Ушла из жизни трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

Бывшей биатлонистке и лыжнице было 58 лет. 

На счету Резцовой золото Олимпиады-1988 в лыжных гонках, два золота Олимпийских игр в биатлоне (1992, 1994).

Также она трижды становилась чемпионкой мира по лыжным гонкам, завоевала серебро ЧМ-1992 в биатлоне. Дважды побеждала в общем зачете Кубка мира по биатлону.

У Резцовой четыре дочери, Дарья Виролайнен и Кристина Резцова – действующие биатлонистки. 

66 комментариев

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Drob003
Прощай Легенда 😞
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Sanan1908
Великая спортсменка. Царство небесное
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Влад Безруков
Шок
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Пользователь Имени
Пусть земля будет пухом. Стать первой Олимпийской чемпионкой в биатлоне и лыжах в истории будет жить вечно.
+33
0
+33
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banchik1
Ждал, когда же Спортс даст эту новость. Прощай, легендарная спортсменка. Большая потеря для отечественного спорта.
+19
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+19
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Адектватный человек
Пусть земля ей будет пухом.🙏
+15
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Слезы Светы Слепцовой
Ого, как же так...
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brn3.0
92 и 94. Первые олимпиады, которые я смотрел. Ее победы, как детские воспоминания. Навсегда
+10
0
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Alex Nobilius
Никогда не смогу привыкнуть к подобным сообщениям.... Ушла... В 58 лет... RIP
+11
-1
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Dima Kolesnitchenko
УЖАС!!!
Прощай ВЕЛИКАЯ спортсменка
+10
-2
+8
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Как дела на заводе
великая спортсменка
царство небесное..
+8
0
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murzzzzzilka
Светлая память!…😢
+10
-3
+7
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JUDAS PRIEST
Уходят легенды....🙏🙏🙏
+7
0
+7
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Капудастик
Как это??? Не верится.
+6
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Виктор Ш.
Ее будет не хватать… очень яркая фигура была…
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Витольд Бубеный
Неожиданно, покойся с миром
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Боевой Бурят Путина
Здоровья у нее по молодости был вагон, вот дал Бог человеку на лыжах бегать… Светлая память выдающейся спортсменке!
+5
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imaxim
Легенда. Земля ей пухом и спасибо за все
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po-spravedlivosti
Пример упорства и боевого характера. До сих пор вспоминаю, как она как стоячих обходила соперников, а китаянку - на целый круг. Спасибо ей за всё, очень жаль. Дочкам и особенно Кристине - сил и терпения
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Елена Малышева
Шок и слезы...
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makes
спите спокойно
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Сергей Ниятбаев
🙏🙏💋
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Гормек Лютый
Ответ Степан Раот
Добухалась
На разливе был? Или за догонкой бегал? Ущерб!
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Иван Алейников
Земля пухом!
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rashnew
Выдающаяся личность. Очень жаль.
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