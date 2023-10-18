«Это шоу станет отличным способом почувствовать связь с болельщиками». Мартен Фуркад о спектакле про свою карьеру
Сегодня начинается тур моноспектакля Мартена Фуркада «Вне трассы».
По словам пятикратного олимпийского чемпиона, своими выступлениями он хочет поблагодарить болельщиков за поддержку во время спортивной карьеры.
«Последние пять гонок в моей карьере прошли при пустых трибунах, мне очень не хватало человеческого контакта, праздника. Это шоу станет отличным способом почувствовать связь с болельщиками, поблагодарить их и поставить точку в этой истории.
Когда тур завершится, моя карьеры спортсмена навсегда останется позади», – рассказал Фуркад.
Первые шоу пройдут 18 и 19 октября в Гренобле. Также запланированы выступления в Париже, Лионе, Шатору и других городах Франции. Финальное шоу состоится 22 марта в Бордо.
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