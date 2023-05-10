Мартен Фуркад о назначении брата тренером сборной Франции: «Это большая семейная гордость. Симон сможет прислушаться к спортсменам»

Теги Симон Фуркад сборная Франции Венсан Виттоз Мартен Фуркад Патрик Фавр Биатлон

Мартен Фуркад назвал «семейной гордостью» назначение брата Симона тренером сборной Франции.

Ранее команду покинули Венсан Виттоз и Патрик Фавр.

«Видеть моего старшего брата на такой должности – большая семейная гордость. Тем более что люди, работавшие до него еще в годы моей карьеры, – это люди, которым я буду вечно благодарен. Очень рад осознавать, что мой брат будет помогать спортсменам с таким же энтузиазмом.

Да, это большой вызов. Наша команда восстанавливается после трудного сезона, у нас есть большие чемпионы, которые рассчитывают на высокие места. Я доверяю Симону, знаю, что он сможет прислушаться к ним и посвятить всего себя, что он делал еще будучи спортсменом. Он гостил у меня вчера, и мы много обсуждали эту тему», – сказал пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад.

«Опыт на высшем уровне в сочетании со знаниями о тренировочном процессе позволит ему помочь спортсменам наилучшим образом. Он один из тех людей, о ком можно сказать: «Я рад, что выбрали его», – добавил Мартен.

Симон Фуркад о назначении тренером сборной Франции: «Очень горжусь оказанным мне доверием. С нетерпением жду работы с этой хорошо знакомой мне командой»

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1 комментарий

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svyt
рука руку моет,так было всегда
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