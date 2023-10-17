«Ты как беляш с вокзала. Горячая, сочная и такая опасная». В сборной России поздравили Гербулову с днем рождения

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России фото Наталья Гербулова Биатлон

СБР показал торт, подаренный биатлонистке Наталье Гербуловой на день рождения.

Сегодня спортсменке исполнилось 28 лет. Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал поздравление от сборной, показав торт с надписью «Ты как беляш с вокзала. Горячая, сочная и такая опасная».

Гербулова – бронзовый призер чемпионата Европы, победитель этапов Кубка России и Кубка Содружества.

«Фотосессии помогают раскрыться, стать уверенной в себе». Интервью с Натальей Гербуловой, ради которой стоит смотреть биатлон

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1 комментарий

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Дмитрий Агалаков
Поздравление Губерниев сочинял?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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