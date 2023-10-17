«Ты как беляш с вокзала. Горячая, сочная и такая опасная». В сборной России поздравили Гербулову с днем рождения

СБР показал торт, подаренный биатлонистке Наталье Гербуловой на день рождения.

Сегодня спортсменке исполнилось 28 лет. Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал поздравление от сборной, показав торт с надписью «Ты как беляш с вокзала. Горячая, сочная и такая опасная».

Гербулова – бронзовый призер чемпионата Европы, победитель этапов Кубка России и Кубка Содружества.

«Фотосессии помогают раскрыться, стать уверенной в себе». Интервью с Натальей Гербуловой, ради которой стоит смотреть биатлон