Гербулова о проблемах с инвентарем: «Cейчас доставка патронов – это очень сложно. Вроде все решили, спасибо руководству СБР»

Наталья Гербулова рассказала о сложностях в доставке патронов для биатлонистов.

– Группа Истомина сейчас взяла паузу. Тренировки никто не отменял, но и отдых сейчас присутствует.

Углубленное медицинское обследование было проведено. Но завтра мы улетаем на комплексное обследование в Москву, а оттуда – на сбор в Раубичи. Сейчас мы оцениваем наши физические возможности.

– И как вы их оцениваете?

– Выполняем полностью всю работу, никаких проблем нет. Вроде никто даже не болел.

– Есть какие‑то коррективы в подготовке?

– Прошел всего лишь месяц, и сложно пока как‑то судить. Я полностью доверяю нашим тренерам. И хочу сказать им спасибо, что они продолжают работу с нами.

– Вы можете сами корректировать нагрузки?

– Нет, все корректировки вносит тренер.

– Что с инвентарем?

– С патронами вроде все решили, все хорошо. Спасибо за это руководству СБР (Союза биатлонистов России – Sports.ru). Потому что сейчас доставка патронов – это очень сложно, – сказала Гербулова.

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