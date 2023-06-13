Гербулова о проблемах с инвентарем: «Cейчас доставка патронов – это очень сложно. Вроде все решили, спасибо руководству СБР»
Наталья Гербулова рассказала о сложностях в доставке патронов для биатлонистов.
– Группа Истомина сейчас взяла паузу. Тренировки никто не отменял, но и отдых сейчас присутствует.
Углубленное медицинское обследование было проведено. Но завтра мы улетаем на комплексное обследование в Москву, а оттуда – на сбор в Раубичи. Сейчас мы оцениваем наши физические возможности.
– И как вы их оцениваете?
– Выполняем полностью всю работу, никаких проблем нет. Вроде никто даже не болел.
– Есть какие‑то коррективы в подготовке?
– Прошел всего лишь месяц, и сложно пока как‑то судить. Я полностью доверяю нашим тренерам. И хочу сказать им спасибо, что они продолжают работу с нами.
– Вы можете сами корректировать нагрузки?
– Нет, все корректировки вносит тренер.
– Что с инвентарем?
– С патронами вроде все решили, все хорошо. Спасибо за это руководству СБР (Союза биатлонистов России – Sports.ru). Потому что сейчас доставка патронов – это очень сложно, – сказала Гербулова.
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