Симон о возвращении в сборную: «Думаю, теперь я стала еще опытнее и лучше знаю себя. Я старалась тренироваться как можно лучше»

Жюлия Симон высказалась о своем возвращении к тренировкам с командой.

Ранее французская биатлонистка пропускала сборы из-за начала расследования – ее подозревали в мошенничестве с банковскими картами, а один из исков подала олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше.

«Я надеюсь, что эта история не отразится на спорте. Ведь мы здесь, чтобы быть биатлонистами, и хотелось бы надеяться, что мы все будем профессионалами, что каждый будет стараться изо всех сил и индивидуально, и коллективно.

Посмотрим, как пройдет мое возвращение в группу. Я старалась тренироваться как можно лучше, и они тоже.

Я никогда раньше так не готовилась к сезону. Мне это не очень понравилось, но, с другой стороны, у меня было время заняться чем-то еще, провести время в своей мастерской, увидеться с друзьями, которые помогли мне в трудную минуту, и я восприняла это как способ лучше узнать себя.

Думаю, теперь я стала еще опытнее как биатлонистка и лучше знаю себя, знаю, что мне нужно делать. Мне кажется, нынешней молодежи немного не хватает самостоятельности, тогда как меня этому быстро научили», – сказала двукратная чемпионка мира.