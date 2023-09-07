Биатлонистка Жюлия Симон может вернуться в сборную Франции к концу сентября.

Сообщалось, что против Симон расследуют дело о мошенничестве с банковскими картами. Один из исков подала ее партнерша по команде – олимпийская чемпионка .

не тренировалась со сборной с июля.

«Идут дискуссии о том, чтобы разрешить его возвращение в сборную Франции. Конечно, она в любом случае будет выступать на Кубке мира с первого этапа, но мы ждем, что к команде она присоединится намного раньше», – сообщил директор сборной Франции.

Ожидается, что Симон может вернуться в команду после завершения Summer Tour в Ла Фекла, который состоится 16 и 17 сентября.