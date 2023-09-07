Симон может вернуться в сборную Франции к концу сентября

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции жен Стефан Бутье Жюстин Брезаз-Буше Жюлия Симон Биатлон

Биатлонистка Жюлия Симон может вернуться в сборную Франции к концу сентября.

Сообщалось, что против Симон расследуют дело о мошенничестве с банковскими картами. Один из исков подала ее партнерша по команде – олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше.

Симон не тренировалась со сборной с июля.

«Идут дискуссии о том, чтобы разрешить его возвращение в сборную Франции. Конечно, она в любом случае будет выступать на Кубке мира с первого этапа, но мы ждем, что к команде она присоединится намного раньше», – сообщил директор сборной Франции.

Ожидается, что Симон может вернуться в команду после завершения Summer Tour в Ла Фекла, который состоится 16 и 17 сентября.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий