Александр Тихонов: «Когда смотришь наших биатлонистов, у многих замечаешь высокомерие и претензии на высокий пьедестал, но у нас нет звезд мирового уровня»

Теги Александр Тихонов Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен сборная Беларуси жен сборная Беларуси Кубок Содружества Биатлон

Александр Тихонов считает, что в российском биатлоне нет звезд мирового уровня.

«Когда смотришь и читаешь наших биатлонистов, у многих замечаешь определенное высокомерие и претензии на высокий пьедестал, но, как показывает практика, у нас нет звезд мирового уровня.

Не стоит говорить, что мы бы там всех обыграли. Результат в Сочи (на первом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества – Sports.ru) для меня неудовлетворительный в плане стрельбы у всех, в плане хода у большинства.

У белорусов меньше народа занимается биатлоном, и они нас обыгрывают. Посмотрим, какие результаты будут зимой», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.

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3 комментария

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naPmu3aH
вот уж где "знаменитость мирового уровня" без "высокомерия и претензий" :-|
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Владимир Шешко
Эту моду запустил позорный Гу с "царем" Шипой.
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Gondeira
Ответ Владимир Шешко
Эту моду запустил позорный Гу с "царем" Шипой.
Ну, Шипа то хоть был ТОП-чиком. Не таким конечно доминатором, как Бьерндаленн, Фуркад или Бе-мл, но ТОП-чиком.
Счас к таковым у мужчин и женщин можно отнести отчасти Латыпова и Логинова(за старые заслуги), и фффсе. Остальных можно смело менять на "талантливую молодежь".
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