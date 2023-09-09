Олег Рыженков: «Участие во внутрироссийских соревнованиях стало для нашей команды очень солидным внутренним толчком к развитию»

Тренер сборной Беларуси Олег Рыженков поделился мнением об отстранении команды.

— Когда произошло отстранение российского и белорусского спорта, я очень много думала о том, что вашим атлетам должно быть гораздо обиднее, чем российским. Тяжело было психологически преодолеть этот удар?

— Удар, безусловно, был. И по психологии, и по мотивации. Но, знаете, наверное, в силу характера и отношений между нашими странами очень быстро нашелся контакт, сразу пошла активная работа по организации совместных соревнований. Практически вся наша команда без колебаний приняла решение в этих соревнованиях участвовать, чтобы сохранялась соревновательная практика, мотивация.

— И никто не уехал?

— Никто.

— Но это же нелогично, не находите?

— Ну почему? Белорусское государство, как, полагаю, и российское, заинтересовано в том, чтобы спортсмены, на которых тратились немалые деньги, оставались в своей стране. На сегодняшний день у нас существует очень мощная поддержка спорта.

Это тот фактор, который мотивирует спортсменов не только на то, чтобы продолжать тренироваться, но и на то, чтобы получать соревновательную практику достаточно высокого уровня, выступая в России.

Возьмите Кубок Содружества: соревнования достаточно престижные и, я бы сказал, очень полезные для тех, кто только пришел в сборную, поскольку они дают возможность молодым спортсменам проявить себя, получить колоссальный опыт.

Даже когда отстранения не было, не у всех ведь получалось выезжать на этапы Кубка IBU и Кубка мира. Потому что существует определенная квота и ты не можешь выставить на старт десять человек. Соответственно, кто-то всегда оставался за бортом.

Нынешние соревнования дают таким атлетам шанс, дают понимание, к чему стремиться. Могу точно сказать, что в прошлом году участие во внутрироссийских соревнованиях стало для нашей команды очень солидным внутренним толчком к развитию.

— То есть, получается, один из наиболее мощных стимулов для ваших спортсменов сейчас — это возможность дернуть своих российских соперников в очной борьбе?

— Понятно, что да. А как может быть иначе? – сказал .