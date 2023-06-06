Стурла Лагрейд: «Три сезона подряд я был вторым в общем зачете, поэтому пришло время сделать последний шажок и победить Йоханнеса Бо»

Норвежский биатлонист Стурла Лагрейд назвал своей целью победу в общем зачете Кубка мира.

«Настраиваюсь выиграть общий зачет в этом сезоне. У меня есть победы на чемпионатах мира и Кубке мира, но первое место в генеральной классификации – достижение, которого мне не хватает.

Также у меня нет личного золота Олимпийских игр – это пока самое большое мое упущение, но до этих соревнований еще далеко.

Три сезона подряд я был вторым в общем зачете, поэтому пришло время сделать последний шажок и победить Йоханнеса (Бо).

Есть большой разрыв между Йоханнесом и всеми остальными, он невероятный талант. Не знаю, правда ли, что он вообще не закисляется [при нагрузках], но у него, очевидно, есть качества, которым нам трудно соответствовать.

Мы также видим, что он тренируется меньше остальных, но, вероятно, делает это лучше. Йоханнес нашел для себя лучший подход и теперь знает, как получить от него максимальный эффект.

Не уверен, что то же самое будет эффективно и для нас. Каждый должен найти то, что подходит именно ему», – цитирует Лагрейда Ski-Nordique со ссылкой на Langrenn.