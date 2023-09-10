Латыпов о Кубке Содружества в Сочи: «Эти старты больше подготовительные к зиме. Тот же Йоханнес Бо часто проваливает летние старты»

Эдуард Латыпов объяснил результаты в летних стартах на примере Йоханнеса Бо.

С 7 по 10 сентября в Сочи проходил этап Альфа-Банк Кубка Содружества по летнему биатлону. Латыпов стал шестым в спринте, а также вторым в гонке преследования и масс-старте.

– Специально не подводился к этому этапу Кубка Содружества, верно?

– К летним стартам тяжело подводиться. Ты делаешь определенную работу. Эти старты больше подготовительные к зиме, как контрольный срез.

– Летний период прошел без сбоев?

– Нормально. Конечно, есть недочеты, которые надо проработать. Сейчас будем догонять.

– Ты рассказывал после спринта, что промахи на стойке связаны с тем, что слишком быстро подошел к рубежу. Но ты же опытный спортсмен, провел много гонок, знаешь свое состояние. Почему так получилось?

– Здесь не только в опыте дело. У нас во время подготовки не было контрольных срезов, гонки не бегали. На тренировках и соревнованиях все по-другому. Я все регулировал, но в горах часто бывает, что самочувствие бывает обманчивым. Это первая гонка и показала.

Чувствовал, что подхожу к рубежу в нормальном режиме. Однако в момент накрыла горная волна. Только перед выходом на стадион почувствовал, что у меня сильно закисли ноги. Резко нахлынуло. К рубежу подошел уже с тяжестью. Пришлось сбавлять, но это не помогло. Не мог прочувствовать этот момент во время гонки.

– То есть сколько гонок ни проведешь, все равно можно попасть в обманчивое состояние?

– Естественно. Особенно когда последняя гонка была пять месяцев назад. Это не то, что забывается, но нужно нащупать этот момент. Если посмотреть на летние старты, то тот же Йоханнес Бо их часто проваливает.

Не сказать же, что у него опыта не хватает. Но летом зачастую выигрывают другие люди. Он часто на этих стартах бывает далеко. Все равно спортсмену нужно разбежаться. Это как с физической формой. Она же приходит постепенно, – сказал трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов.