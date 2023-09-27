Поставщик лыжероллеров для СБР о ситуации на первенстве России в Уфе: «Понимал – приеду и облажаюсь. Мне сказали – приезжай, не облажаешься»

Поставщик лыжероллеров для СБР высказался о ситуации на первенстве России в Уфе.

Павел Никулин – руководитель компании «Эльва-Спорт», поставляющей лыжероллеры для соревнований по биатлону и лыжным гонкам.

«В Саранск на первенство среди спортсменов 15-16 лет мы привезли 100 пар роллеров. Соревнования провели, все счастливы. Конечно, впритирочку было по количеству, поскольку только парней стартовало 140 человек. Но организаторы старт на две группы разделили, 80 человек сразу стартовали, а с 81-го с перерывом пошла вторая волна.

Дальше у нас были ровно сутки на ревизию роллеров, и мы поняли, что износ колес таков, что их нельзя в работу пускать. Перебрали – только 60 пар рабочих, которые я готов дать, остальные нужно убирать. 25 сентября сообщил об этом организаторам первенства в Уфе – главному судье и техническому делегату, что роллеров могу предоставить только 60 пар. Задал вопрос, можем ли провести волновой старт, разделив спортсменов, чтобы роллеров на всех хватило.

У лыжников такое делается регулярно, и никаких вопросов не возникает. Но мне сказали, что есть регламент соревнований и вносить в него изменения нельзя. Потом мы пообщались с вице-президентом СБР Иваном Мелиховым, которому я объяснил, что пошел износ колес, из-за чего их нельзя использовать. Мы не рассчитывали, что у лыжников, которые бегут на нашем инвентаре, будет такое количество соревнований в нынешнем сезоне.

Я предложил привезти имеющиеся роллеры, но на них не тренироваться, а только лишь бежать гонки, поскольку за время тренировок спортсмены окончательно инвентарь «ушатают». Первоначально на это было получено согласие, как и на то, чтобы раздвинуть время старта между спортсменами.

Я приехал в Ижевск с имеющимися роллерами и после этого получил информацию, что тренировка будет именно на них. Парни покатались от души, чтобы проверить, как ведет себя инвентарь. И в итоге технический делегат принял решение, что на наших роллерах соревнования проводиться не будут. Ну и зачем тогда мы приезжали? Я ведь объяснял, что наши роллеры устали. Можно было заранее объявить спортсменам, чтобы привозили свои роллеры.

У нас с ФЛГР и СБР нет подписанного договора, только устные соглашения. Весной, когда утверждается календарь, я точно знаю, какие соревнования будут проводиться на «Эльвах», и готовлюсь к ним. Я работаю бесплатно, роллеры привожу на старты. По сути, для меня соревнования – нативная реклама своей продукции.

Понятно, что, если бы был договор, нам пришлось бы из кожи вылезти и сделать новые роллеры. Но сейчас нам это невыгодно, так как роллерный комитет намерен тип роллеров на следующий сезон поменять. А эти 100 пар у меня в любом случае последний сезон, они в утиль идут. На следующий год будут новые, и уже не 100, а 120 пар.

Конечно, я понимаю, что это бьет по репутации нашей фирмы. Потому сразу звонил и говорил о возникшей ситуации, потому что понимал – приеду и облажаюсь. Мне сказали – приезжай, не облажаешься. Я приехал и облажался в итоге.

В целях безопасности спортсменов действительно проще было снять роллеры с соревнований. Нам нет смысла подставляться, это бьет по репутации вдвойне. С моей стороны проще не выдать роллеры, чем поубивать спортсменов», – сказал Никитин.