Пресс-атташе СБР о проблемах с лыжероллерами на первенстве России в Уфе: «На этот сезон фирма-производитель подготовила 100 пар. Как оказалось, не рассчитали»

Теги Союз биатлонистов России летний биатлон юношеская сборная России юношеская сборная России жен Чемпионат России среди юношей и девушек Сергей Аверьянов Биатлон

Пресс-атташе СБР объяснил проблемы с лыжероллерами на первенстве России в Уфе.

«На соревнования роллеры привозят контрагенты – обычно это производитель роллеров или официальный дилер. У СБР нет своего большого парка роллеров, которого хватило бы на всех участников. Есть только роллеры для наших сборных команд, на которых они тренируются в летом. К тому же у наших тренировочных групп роллеры, как минимум, трех разных производителей, а на соревнованиях главная идея, чтобы все бежали на одинаковых.

Теперь по роллерам в Уфе: на этот сезон фирма-производитель подготовила 100 пар, которые катались на соревнованиях лыжников и биатлонистов. Как оказалось, не рассчитали, не хватило количества.

В отсутствии международных стартов внутренних соревнований и их участников летом прибавилось, к концу сентября роллеры порядком поизносились. Для юношеского первенства они кое-как набрали 60 пар, но тренеры их забраковали на первой же тренировке. Далее вы знаете.

А новую партию роллеров они не стали делать, потому что со следующего сезона роллерный комитет намерен выдвинуть новые требования к платформам и колесам.

P. S. Взрослые на Кубке Содружества и летнем чемпионате России бежали на роллерах другого контрагента», – написал Сергей Аверьянов.

Дмитрий Занин: «На первенстве России по биатлону в Уфе нет роллеров. Собрали тренеров и объявили: вы нам свои сдайте, и мы их разыграем между участниками»

Пресс-атташе СБР об отсутствии лыжероллеров на первенстве России: «Контрагент привез в Уфу роллеры такого качества, что было бы страшно выпускать на них спортсменов»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andreir888
Жалкие оправдания...Такое ощущение, что живём в 19 веке - ни планирования, ни организации, ни-че-го! В целом, похоже, нет умения и желания что-либо делать по уму, увы!((
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alsjd
Горизонт планирования на уровне детского сада
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hardy
🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий