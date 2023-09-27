Пресс-атташе СБР о проблемах с лыжероллерами на первенстве России в Уфе: «На этот сезон фирма-производитель подготовила 100 пар. Как оказалось, не рассчитали»

Пресс-атташе СБР объяснил проблемы с лыжероллерами на первенстве России в Уфе.

«На соревнования роллеры привозят контрагенты – обычно это производитель роллеров или официальный дилер. У СБР нет своего большого парка роллеров, которого хватило бы на всех участников. Есть только роллеры для наших сборных команд, на которых они тренируются в летом. К тому же у наших тренировочных групп роллеры, как минимум, трех разных производителей, а на соревнованиях главная идея, чтобы все бежали на одинаковых.

Теперь по роллерам в Уфе: на этот сезон фирма-производитель подготовила 100 пар, которые катались на соревнованиях лыжников и биатлонистов. Как оказалось, не рассчитали, не хватило количества.

В отсутствии международных стартов внутренних соревнований и их участников летом прибавилось, к концу сентября роллеры порядком поизносились. Для юношеского первенства они кое-как набрали 60 пар, но тренеры их забраковали на первой же тренировке. Далее вы знаете.

А новую партию роллеров они не стали делать, потому что со следующего сезона роллерный комитет намерен выдвинуть новые требования к платформам и колесам.

P. S. Взрослые на Кубке Содружества и летнем чемпионате России бежали на роллерах другого контрагента», – написал Сергей Аверьянов.

Дмитрий Занин: «На первенстве России по биатлону в Уфе нет роллеров. Собрали тренеров и объявили: вы нам свои сдайте, и мы их разыграем между участниками»

Пресс-атташе СБР об отсутствии лыжероллеров на первенстве России: «Контрагент привез в Уфу роллеры такого качества, что было бы страшно выпускать на них спортсменов»