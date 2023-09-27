Александр Пак: «Думать, что при Прохорове мы жили спокойно, не отрывая задницу от дивана, это глупость. Работа по поиску спонсоров шла точно так же»

Александр Пак рассказал о финансовой ситуации в СБР при Михаиле Прохорове.

Прохоров возглавлял биатлонистов России с 2008 по 2014 год.

– При президенте СБР Михаиле Прохорове работать в плане поиска средств было намного проще? Сказал, что нужно, и получил деньги?

– Это какой-то огромный миф, что при Михаиле Дмитриевиче мы купались в деньгах. Бюджет на сезон я защищал у него минимум три, максимум шесть месяцев. Мы шли по каждой статье, у него постоянно возникали вопросы – что, как, зачем и почему. При Прохорове, если кто не помнит, у нас спонсорами были «Газпром», adidas, «Альпари», «Мегафон», «Согласие», Webasto.

Работа по поиску спонсоров шла точно так же. Просто она была спокойнее, потому что мы понимали – если чего-то не хватит, есть шанс доказать Михаилу Дмитриевичу необходимость, и мы это получим. Но думать, что мы жили спокойно и ровно, не отрывая задницу от дивана, это глупость.

Получить финансирование от Прохорова было не проще, чем от нынешних спонсоров. Но тогда мы делали первые шаги. Сейчас во многом проще работать с учетом предыдущего опыта, однако хейта и хайпа вокруг биатлона, особенно в последние два года, стало намного больше, – сказал исполнительный директор СБР.