Александр Пак: «Думать, что при Прохорове мы жили спокойно, не отрывая задницу от дивана, это глупость. Работа по поиску спонсоров шла точно так же»

Теги бизнес Газпром Союз биатлонистов России adidas Михаил Прохоров Александр Пак деньги Биатлон

Александр Пак рассказал о финансовой ситуации в СБР при Михаиле Прохорове.

Прохоров возглавлял Союз биатлонистов России с 2008 по 2014 год.

– При президенте СБР Михаиле Прохорове работать в плане поиска средств было намного проще? Сказал, что нужно, и получил деньги?

– Это какой-то огромный миф, что при Михаиле Дмитриевиче мы купались в деньгах. Бюджет на сезон я защищал у него минимум три, максимум шесть месяцев. Мы шли по каждой статье, у него постоянно возникали вопросы – что, как, зачем и почему. При Прохорове, если кто не помнит, у нас спонсорами были «Газпром», adidas, «Альпари», «Мегафон», «Согласие», Webasto.

Работа по поиску спонсоров шла точно так же. Просто она была спокойнее, потому что мы понимали – если чего-то не хватит, есть шанс доказать Михаилу Дмитриевичу необходимость, и мы это получим. Но думать, что мы жили спокойно и ровно, не отрывая задницу от дивана, это глупость.

Получить финансирование от Прохорова было не проще, чем от нынешних спонсоров. Но тогда мы делали первые шаги. Сейчас во многом проще работать с учетом предыдущего опыта, однако хейта и хайпа вокруг биатлона, особенно в последние два года, стало намного больше, – сказал исполнительный директор СБР.

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