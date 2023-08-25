Чудов о финансовой ситуации в СБР: «Как можно говорить о суперспонсорах, если наш биатлон соревнуется только внутри страны? Реалии накладывают отпечаток»

Максим Чудов высказался о финансовой ситуации в СБР.

– Президент СБР Виктор Майгуров уже несколько раз говорил: финансовая ситуация в федерации меняется в худшую сторону. Проблема?

– Вы видите, что в мире происходит? Как можно говорить о суперспонсорах, если наш биатлон соревнуется только внутри страны? Реалии накладывают отпечаток, как ни крути.

В нашем виде спорта многие привыкли к достойному финансированию, но заявляю, как руководитель: ситуация на нашем направлении в стране и мире неблагоприятная, нужно быть готовым к любым поворотам. Ни Майгуров, ни Петров, ни Васечкин не в силах на это повлиять, пока сохраняется глобально сложная обстановка.

Знаю по своему региону: кому-то чего-то хочется, но есть такие задачи, которые не отменить. И все понимают: чем-то придется поступиться. Это реалии, с которыми нельзя не считаться, – сказал трехкратный чемпион мира.