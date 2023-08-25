Чудов о финансовой ситуации в СБР: «Как можно говорить о суперспонсорах, если наш биатлон соревнуется только внутри страны? Реалии накладывают отпечаток»

Теги Максим Чудов бизнес Союз биатлонистов России Виктор Майгуров деньги Биатлон

Максим Чудов высказался о финансовой ситуации в СБР.

– Президент СБР Виктор Майгуров уже несколько раз говорил: финансовая ситуация в федерации меняется в худшую сторону. Проблема?

– Вы видите, что в мире происходит? Как можно говорить о суперспонсорах, если наш биатлон соревнуется только внутри страны? Реалии накладывают отпечаток, как ни крути.

В нашем виде спорта многие привыкли к достойному финансированию, но заявляю, как руководитель: ситуация на нашем направлении в стране и мире неблагоприятная, нужно быть готовым к любым поворотам. Ни Майгуров, ни Петров, ни Васечкин не в силах на это повлиять, пока сохраняется глобально сложная обстановка.

Знаю по своему региону: кому-то чего-то хочется, но есть такие задачи, которые не отменить. И все понимают: чем-то придется поступиться. Это реалии, с которыми нельзя не считаться, – сказал трехкратный чемпион мира.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий