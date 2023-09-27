Губерниев о проблемах с лыжероллерами на первенстве России в Уфе: «Это косяк федерации – не первый и не последний»

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Дмитрий Губерниев высказался о проблемах с лыжероллерами на первенстве России.

«Вопрос в недобросовестном поставщике, но в любом случае это косяк федерации – не первый и не последний. Организатор поставил некачественные старые роллеры. Надеюсь, что на месте вопрос решит Ваня Мелихов, он крепкий профессионал.

Знаю, что до руководства СБР люди из Уфы дозвониться не могут. Виктору Майгурову не могут даже высокопоставленные спортивные чиновники дозвониться.

Виктор – самый занятой человек в стране, он не ведет соцсети, но постоянная работа с документами делает свое дело. Человек сильно занят, и действительно, зачем отвлекаться на звонки из какой‑то там Уфы», – сказал комментатор.

Дмитрий Занин: «На первенстве России по биатлону в Уфе нет роллеров. Собрали тренеров и объявили: вы нам свои сдайте, и мы их разыграем между участниками»

Пресс-атташе СБР об отсутствии лыжероллеров на первенстве России: «Контрагент привез в Уфу роллеры такого качества, что было бы страшно выпускать на них спортсменов»

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1 комментарий

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александр
Хорошо Губерниеву. Никаких тебе косяков. Я бы в комментаторы пошел и ни за чтоб не отвечал.
+6
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+6
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