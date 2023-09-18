Майгуров о критике со стороны Губерниева: «Наши силы неравны, у него есть рупор в виде ТВ. У меня в принципе жизненная позиция – не спорить ни с кем»

Виктор Майгуров объяснил, почему не отвечает на критику Дмитрия Губерниева.

«Мы анализируем любую информацию, которую получаем. Если это критика имеет под собой основания, мы делаем выводы, пытаемся что-то изменить, добавить. Но иногда критика основана на эмоциях.

С одной стороны, мы не можем на них не обращать внимания. С другой, у нас есть несколько коллегиальных органов, и при необходимости мы выносим решения на обсуждение. Эти органы и принимают решение.

Не хотел бы говорить, какая критика была конструктивной, а какая нет. Основная позиция – не ввязываться в дискуссию, в перепалку, так как наши силы неравны. У Губерниева есть рупор в виде телевидения с аудиторией в не один десяток миллионов человек. А одна наша фраза, которую напечатают где-то, не сравнится с этим.

У меня в принципе жизненная позиция – не спорить ни с кем. Дмитрий занимается своей работой. Он вправе высказывать свое мнение, что в общем-то регулярно и делает. Когда он прав, а когда нет – вывод для себя делают болельщики.

Я и моя команда делаем свою работу так, как считаем нужным. Мы все за то, чтобы наш вид спорта развивался. Со своей стороны я не критикую его работу и занимаюсь своим делом.

Классный ли он комментатор? Я обычно нахожусь на стадионе, мне сложно сказать, ха-ха. Но я считаю, что Дмитрий – профессионал в своем деле», – сказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.