Майгуров о критике со стороны Губерниева: «Наши силы неравны, у него есть рупор в виде ТВ. У меня в принципе жизненная позиция – не спорить ни с кем»

Теги телевидение Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров Биатлон

Виктор Майгуров объяснил, почему не отвечает на критику Дмитрия Губерниева.

«Мы анализируем любую информацию, которую получаем. Если это критика имеет под собой основания, мы делаем выводы, пытаемся что-то изменить, добавить. Но иногда критика основана на эмоциях.

С одной стороны, мы не можем на них не обращать внимания. С другой, у нас есть несколько коллегиальных органов, и при необходимости мы выносим решения на обсуждение. Эти органы и принимают решение.

Не хотел бы говорить, какая критика была конструктивной, а какая нет. Основная позиция – не ввязываться в дискуссию, в перепалку, так как наши силы неравны. У Губерниева есть рупор в виде телевидения с аудиторией в не один десяток миллионов человек. А одна наша фраза, которую напечатают где-то, не сравнится с этим.

У меня в принципе жизненная позиция – не спорить ни с кем. Дмитрий занимается своей работой. Он вправе высказывать свое мнение, что в общем-то регулярно и делает. Когда он прав, а когда нет – вывод для себя делают болельщики.

Я и моя команда делаем свою работу так, как считаем нужным. Мы все за то, чтобы наш вид спорта развивался. Со своей стороны я не критикую его работу и занимаюсь своим делом.

Классный ли он комментатор? Я обычно нахожусь на стадионе, мне сложно сказать, ха-ха. Но я считаю, что Дмитрий – профессионал в своем деле», – сказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

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6 комментариев

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Dinamik1
Что майонез проффесиональный комментатор это не правда а что проффесиональный сплетник это факт.
+4
0
+4
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Александр Саввин
Я один сначала прочитал "Магуайр" и призадумался?
+2
0
+2
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GullitRuud
У любого человека с каплей вкуса .. уши вянут от криков и пустословия Губерниева .
+1
0
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Бабайка Бабаяра
Ответ Александр Саввин
Я один сначала прочитал "Магуайр" и призадумался?
Я всегда так читаю)
0
0
0
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