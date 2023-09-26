Рыженков об уходе Кручинкиной из сборной Беларуси: «У Лены был явный регресс в результатах. Невыполнение планов также сыграло свою роль»
Олег Рыженков высказался об уходе Елены Кручинкиной из сборной Беларуси.
«Еще весной я отмечал, что у Лены был явный регресс в результатах. Спад был не только в физическом плане, но и в психологическом.
Невыполнение индивидуальных планов, плановых заданий также сыграли свою роль. У нас все-таки национальная команда: есть результат – пожалуйста, нет – извините. Здесь обижаться не нужно», – сказал тренер белорусской команды.
«Всей команде сообщили, что я больше не в составе. У меня возник вопрос: почему мне никто не сообщил?» Елена Кручинкина об уходе из сборной Беларуси
Ясно, пришла в Беларусь, села на полное обеспечение, освоилась, стала как и в России забивать на свою работу, получая при этом полное обеспечение, выгнали за это, российскому ТВ рассказала сказки, что выгнали за то что "не молодая". Вообщем очередная российская туристка, приглашение которой как обычно закончилось ничем хорошим для сборной Беларуси, а для очередной российской туристки хорошей суммой денег в кармане.