Рыженков об уходе Кручинкиной из сборной Беларуси: «У Лены был явный регресс в результатах. Невыполнение планов также сыграло свою роль»

Олег Рыженков высказался об уходе Елены Кручинкиной из сборной Беларуси.

«Еще весной я отмечал, что у Лены был явный регресс в результатах. Спад был не только в физическом плане, но и в психологическом.

Невыполнение индивидуальных планов, плановых заданий также сыграли свою роль. У нас все-таки национальная команда: есть результат – пожалуйста, нет – извините. Здесь обижаться не нужно», – сказал тренер белорусской команды.

«Всей команде сообщили, что я больше не в составе. У меня возник вопрос: почему мне никто не сообщил?» Елена Кручинкина об уходе из сборной Беларуси