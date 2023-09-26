Рыженков об уходе Кручинкиной из сборной Беларуси: «У Лены был явный регресс в результатах. Невыполнение планов также сыграло свою роль»

Теги сборная России жен сборная Беларуси жен Олег Рыженков Елена Кручинкина Биатлон

Олег Рыженков высказался об уходе Елены Кручинкиной из сборной Беларуси.

«Еще весной я отмечал, что у Лены был явный регресс в результатах. Спад был не только в физическом плане, но и в психологическом.

Невыполнение индивидуальных планов, плановых заданий также сыграли свою роль. У нас все-таки национальная команда: есть результат – пожалуйста, нет – извините. Здесь обижаться не нужно», – сказал тренер белорусской команды.

«Всей команде сообщили, что я больше не в составе. У меня возник вопрос: почему мне никто не сообщил?» Елена Кручинкина об уходе из сборной Беларуси

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3 комментария

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Comeon!
Правильно сделали, что выгнали. Кручинкина(-ны) уже стала превращаться в местный вариант Мироновой, искренне считала, что ей достаточно пробегать для вида три гонки в сезоне и быть за это на полном и хорошем обеспечении круглый год, который год. При этом еще и блекло выглядела на фоне беларуских вчерашних юниорок Пильчук и Кудаевой. Беларусам лучше накатывать свою молодежь, которая перспективнее и сильнее всех этих кручинкиных, сабитовых. И если будут тянутся за Анной и Динарой, станут еще сильнее. Что тут удивляет, почему вторая Кручинкина и Сабитова до сих пор не в России. Тоже результатами не блещут всю карьеру в Беларуси. Может с возвращением Динары и их отправят на Родину. Единственный российский легионер в Беларуси, о котором можно сказать хорошее, это Скардино. И та никогда не занималась биатлоном в России.
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Comeon!
Невыполнение индивидуальных планов, плановых заданий также сыграли свою роль. У нас все-таки национальная команда: есть результат – пожалуйста, нет – извините. Здесь обижаться не нужно»
Ясно, пришла в Беларусь, села на полное обеспечение, освоилась, стала как и в России забивать на свою работу, получая при этом полное обеспечение, выгнали за это, российскому ТВ рассказала сказки, что выгнали за то что "не молодая". Вообщем очередная российская туристка, приглашение которой как обычно закончилось ничем хорошим для сборной Беларуси, а для очередной российской туристки хорошей суммой денег в кармане.
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