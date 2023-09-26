Ирина Казакевич: «Все равно буду тренироваться с мыслью, что еще хотя бы раз выйду на международную арену. Это будет моим двигателем вперед»

Ирина Казакевич заявила, что надеется снова выступить на международной арене.

– С какими мыслями следите за российскими спортсменами, которые сейчас имеют возможность выступать на международных стартах?

– Я считаю, что это очень круто, вообще классно. Не знаю, как это описать, потому что сейчас я все равно буду тренироваться с мыслью, что еще хотя бы раз, но я выйду на международную арену.

Это будет, наверное, моим двигателем вперед. Даже несмотря на то, что это, возможно, будет не через год, не через два или три, но мне бы хотелось все-таки туда вернуться, выступить, прочувствовать эту атмосферу вновь.

Недавно мы с девчонками обсуждали, что, когда ты находился на Кубке мира, вся эта атмосфера, как все разминаются, все, что там происходит, было чуть более особенным.

Естественно, здесь тоже создаются все условия, но все равно это было что-то другое. Много людей, кто говорит на другом языке, другое общение, другая культура, другие города, другие нации.

Все это тоже интересно, это как-то объединяет. Ты чувствуешь себя частью чего-то большего.А сейчас наш мир в таком тяжелом состоянии, поэтому сейчас это все равно сложно.

И даже если бы нам прямо сейчас сказали: «Все, возвращайтесь. Выступайте везде с флагом, с гимном»... Я думаю, что это было бы невозможно сейчас и крайне трудно для всех, – сказала призер Пекина-2022 в эстафете.

Российским спортсменам безразлична Олимпиада. Решается их судьба – а они даже не задают вопросов