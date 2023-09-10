Смольский о 3 победах из 3 на Кубке Содружества: «Удалось повторить триумф Домрачевой в Сочи»

Антон Смольский сравнил победы на Кубке Содружества с успехами Дарьи Домрачевой.

Сегодня белорусский биатлонист выиграл масс-старт на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества. Для него эта победа стала третьей подряд.

– Удалось повторить триумф Домрачевой (которая выиграла три гонки на Олимпиаде-2014 в Сочи – Sports.ru). Конечно, не того уровня, как у Дарьи, но все же.

Были одни мысли только, особенно сегодня: откуда у Эдика (Латыпова) столько сил? Как паровоз. Как пошел с первого круга – так всю дистанцию. Даже на последнем круге вышел и думаю: Эдик, ну опять, ну зачем тебе это нужно? Спокойно же можно доехать.

Даже со мной Эдуард может отыграть такое расстояние, тактически чуть-чуть ошибиться – и все, 15 секунд он съест. Он очень сильный спортсмен, нужно концентрацию иметь до самого финиша.

Сегодня бежало много опытных ребят, Эдик в их числе – он один из самых опытных спортсменов. Думаю, он даже сам понимал, что нужно растягивать группу. Мы ни о чем не договаривались, просто, возможно, у нас совпали мысли, что нужно растягивать группу. Он так и сделал и побежал с первого круга.

Темп был достаточно приличный. Напомнило ощущение будто бежишь на Кубке мира масс-старт.

Ребята из нашей команды сегодня были настроены. На предыдущие гонки, возможно, психологически не настроились, волнение сыграло свою роль. Они неплохо все готовы. Когда проводим тренировки, мне сложно выйти в число лидеров, потому что они всегда меня обыгрывают.

– Не боишься испортить отношения с российскими биатлонистами – ни разу выиграть им не дал.

– Эдик – белорус, родился в Беларуси, так что, думаю, договоримся с ним. Я боролся, не скажу, что мне было легко. Последний рубеж сыграл ключевую роль, а так я шел 7-8-й. Конкуренция хорошая, приличная, поэтому честная борьба, – сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».