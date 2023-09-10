Дмитрий Васильев: «Думаю, что наши биатлонисты выглядели бы очень здорово на Кубке мира»

Дмитрий Васильев считает, что российские биатлонисты готовы конкурировать на КМ.

В частности, двукратный олимпийский чемпион высоко оценил уровень Кубка Содружества, этап которого сейчас проходит в Сочи.

«Сам факт того, что проводятся такие соревнования, – уже здорово. Смольский – один из ведущих спортсменов мира. Наши спортсмены могут сравнить себя с сильнейшими спортсменами.

Можем либо улучшать тренировочную подготовку, либо понизить немного. Здесь великолепные условия. Фактор стрельбы влияет на очень многое.

Думаю, что наши биатлонисты выглядели бы очень здорово на Кубке мира», – сказал Васильев.