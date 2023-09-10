Дмитрий Васильев: «Думаю, что наши биатлонисты выглядели бы очень здорово на Кубке мира»
Дмитрий Васильев считает, что российские биатлонисты готовы конкурировать на КМ.
В частности, двукратный олимпийский чемпион высоко оценил уровень Кубка Содружества, этап которого сейчас проходит в Сочи.
«Сам факт того, что проводятся такие соревнования, – уже здорово. Смольский – один из ведущих спортсменов мира. Наши спортсмены могут сравнить себя с сильнейшими спортсменами.
Можем либо улучшать тренировочную подготовку, либо понизить немного. Здесь великолепные условия. Фактор стрельбы влияет на очень многое.
Думаю, что наши биатлонисты выглядели бы очень здорово на Кубке мира», – сказал Васильев.
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