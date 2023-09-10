Дмитрий Васильев: «Думаю, что наши биатлонисты выглядели бы очень здорово на Кубке мира»

Теги сборная России сборная России жен сборная Беларуси Дмитрий Васильев Антон Смольский Кубок Содружества Биатлон

Дмитрий Васильев считает, что российские биатлонисты готовы конкурировать на КМ.

В частности, двукратный олимпийский чемпион высоко оценил уровень Кубка Содружества, этап которого сейчас проходит в Сочи.

«Сам факт того, что проводятся такие соревнования, – уже здорово. Смольский – один из ведущих спортсменов мира. Наши спортсмены могут сравнить себя с сильнейшими спортсменами.

Можем либо улучшать тренировочную подготовку, либо понизить немного. Здесь великолепные условия. Фактор стрельбы влияет на очень многое.

Думаю, что наши биатлонисты выглядели бы очень здорово на Кубке мира», – сказал Васильев.

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3 комментария

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Алекса"мирная"
Эдик итак был на КМ в числе лучших, остальные бы подтянулись, Даня тот же.
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Oleg152762
Пожалуй, можно с этим согласиться. Да, наверное, Бё-младшего вряд ли можно обыгрывать постоянно. У него всё-таки другой уровень. А вот со всеми остальными это возможно. Тем более у Латыпова и Смольского сейчас время такое, когда надо свой максимум показывать. И очень жаль, что они останутся за бортом Кубка Мира.
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Comeon!
На фоне бел арусов и там бы блекловато выглядели.
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