Майгуров об уходе спортсменов от Каминского: «Юрию Михайловичу есть о чем задуматься»

Теги сборная России Виктор Майгуров Юрий Каминский Александр Логинов Антон Бабиков Александр Поварницын Биатлон

Виктор Майгуров оценил уход многих биатлонистов из группы Юрия Каминского.

– Как получилось, что Александр Поварницын, начавший межсезонье в группе сборной России, теперь на самоподготовке?

– Это решение принято спортсменом и его личным тренером после того, как они обсудили тренировочную концепцию, предложенную Юрием Михайловичем Каминским, когда он взял шефство над группой Башкирова. Александр считает, что эта концепция ему не совсем подходит, и он добьется большего, тренируясь вместе с Александром Логиновым и Антоном Бабиковым. Сезон покажет.

– Логинов, Бабиков, Поварницын, ранее Халили, Серохвостов, Елисеев – все ушли из группы Каминского. Неплохая команда получилась бы. Видна какая-то проблема во взаимоотношениях тренер – спортсмен.

– Признаю, доля истины в такой постановке вопроса есть. Тут и Юрию Михайловичу есть о чем задуматься. В идеале мы бы хотели прийти к тому, чтобы сильнейшие тренировались с сильнейшими. С другой стороны, я могу понять опытных спортсменов – сам на поздних этапах карьеры предпочитал самоподготовку работе в составе группы, – рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР).

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