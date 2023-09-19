Тихонов о госнаграде Губерниеву: «Не удивлюсь, если ему героя дадут. Смотря кто пропихнет»

Теги Александр Тихонов телевидение Дмитрий Губерниев Матч ТВ Биатлон

Александр Тихонов скептически оценил решение о госнаграде для Дмитрия Губерниева.

Ранее спортивный комментатор получил звание заслуженного журналиста России. Государственные награды также были вручены другим сотрудникам «Газпром-Медиа Холдинга» и «Матч ТВ».

«Губерниев получил звание заслуженного журналиста России? Ха-ха. Скажу так – наверное, журналист должен быть журналистом, а комментатор комментатором.

Не удивлюсь, если ему героя дадут. Смотря кто пропихнет. Я категорически против того, чтобы у нас свершались такие дела. Где биатлон с Дмитрием Губерниевым?» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

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