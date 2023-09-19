Юрий Каминский: «Цветков очень хорошо отработал подготовительный сезон. Но пока он находится в утомленном состоянии»

Теги сборная России Юрий Каминский чемпионат России по летнему биатлону Максим Цветков Биатлон

Юрий Каминский рассказал о текущем состоянии Максима Цветкова.

Сегодня биатлонист с четырьмя промахами стал 28-м в индивидуальной гонке.

«Цветков очень хорошо отработал подготовительный сезон, не заболел, как ранее с ним это случалось, но пока находится в достаточно утомленном состоянии, поэтому не успел отойти и пока не показывает стабильных результатов: то хорошо, то плохо.

Сейчас он заряженный и в каком‑то мере является примером для других по отношению к делу», – сказал тренер. 

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