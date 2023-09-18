16 российских биатлонистов попадут на централизованную подготовку на сезон-2023/24. 8 – по спортивному результату, 8 – по тренерскому решению

Павел Ростовцев рассказал о критериях попадания в сборную России на следующий сезон.

«16 мужчин будет привлекаться на централизованную подготовку. Восемь – по спортивному результату, восемь – по тренерскому решению.

Восемь по спортивному результату – это лучший россиянин по итогам выступлений и рейтингу Кубка России, три человека – по рейтингу СБР, три человека по результатам выступления на главных стартах сезона (зимняя Спартакиада в Златоусте и чемпионат России по олимпийским дисциплинам в Тюмени) и лучший юниор.

Еще восемь человек – по тренерскому решению, кандидатуры которых должен рассмотреть исполком тренерского совета на основании динамики спортивных результатов и результатов комплексного тестирования и определения потенциальных возможностей организма.

Все кандидаты на централизованную подготовку должны иметь медицинский допуск от ФМБА», – рассказал .