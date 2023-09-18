16 российских биатлонистов попадут на централизованную подготовку на сезон-2023/24. 8 – по спортивному результату, 8 – по тренерскому решению

Теги сборная России Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Биатлон

Павел Ростовцев рассказал о критериях попадания в сборную России на следующий сезон.

«16 мужчин будет привлекаться на централизованную подготовку. Восемь – по спортивному результату, восемь – по тренерскому решению. 

Восемь по спортивному результату – это лучший россиянин по итогам выступлений и рейтингу Кубка России, три человека – по рейтингу СБР, три человека по результатам выступления на главных стартах сезона (зимняя Спартакиада в Златоусте и чемпионат России по олимпийским дисциплинам в Тюмени) и лучший юниор. 

Еще восемь человек – по тренерскому решению, кандидатуры которых должен рассмотреть исполком тренерского совета СБР на основании динамики спортивных результатов и результатов комплексного тестирования и определения потенциальных возможностей организма. 

Все кандидаты на централизованную подготовку должны иметь медицинский допуск от ФМБА», – рассказал Ростовцев

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3 комментария

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Регион-36
И.. к чему они будут централизованно готовиться, стесняюсь спросить ?
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sav187
Так 2023-2024 - это нынешний сезон, а не следующий. К нему уже все подготовились.
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Gondeira
Ответ Регион-36
И.. к чему они будут централизованно готовиться, стесняюсь спросить ?
К соревнованиям.
Не нравится централизовано - дуй на самоподготовку.
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