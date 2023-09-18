16 российских биатлонистов попадут на централизованную подготовку на сезон-2023/24. 8 – по спортивному результату, 8 – по тренерскому решению
Павел Ростовцев рассказал о критериях попадания в сборную России на следующий сезон.
«16 мужчин будет привлекаться на централизованную подготовку. Восемь – по спортивному результату, восемь – по тренерскому решению.
Восемь по спортивному результату – это лучший россиянин по итогам выступлений и рейтингу Кубка России, три человека – по рейтингу СБР, три человека по результатам выступления на главных стартах сезона (зимняя Спартакиада в Златоусте и чемпионат России по олимпийским дисциплинам в Тюмени) и лучший юниор.
Еще восемь человек – по тренерскому решению, кандидатуры которых должен рассмотреть исполком тренерского совета СБР на основании динамики спортивных результатов и результатов комплексного тестирования и определения потенциальных возможностей организма.
Все кандидаты на централизованную подготовку должны иметь медицинский допуск от ФМБА», – рассказал Ростовцев.
Не нравится централизовано - дуй на самоподготовку.