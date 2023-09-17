Эдуард Латыпов: «Сейчас я жду футболку Цветкова «Это вам не цветочки», буду ее носить. Мы – фанаты друг друга»

Эдуард Латыпов рассказал, что ждет футболку от Максима Цветкова.

– Цветков в Сочи на этапе Кубка Содружества вышел на награждение в кепке фан‑клуба Латыпова. Как вы на это отреагировали?

– Да классно. Это я ему подарил, а он вежливо ее принял. Так что теперь он – мой фанат. Сейчас я жду его футболку «Это вам не цветочки», тоже буду ее носить. Так что мы – фанаты друг друга.

– А кепку чьего еще фан‑клуба вы бы надели?

– Кто бы подарил – такую бы и надел, ха-ха. Я готов поддержать спортсменов, своих друзей. Это очень хорошо, – сказал трехкратный олимпийский призер.